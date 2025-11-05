SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2.764 sürekli işçi alımı için kura çekimi heyecanı başladı. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından adaylar, kura çekiminin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. Alımlar kapsamında 1.948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.
Kura çekimi canlı yayınla gerçekleştirilecek ve tüm adaylar canlı olarak takip edilebilecek. Ankara'da yapılacak olan Sağlık Bakanlığı canlı kurası sonrası isim listeleri iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının tamamlanmasının ardından asıl olarak yerleştirme yapılan adayların istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi gerekecek.
Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.