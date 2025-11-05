SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı’na yapılacak sürekli işçi alımı için gözler kura çekiminde. İŞKUR tarafından yürütülen süreç kapsamında 2.764 kişilik kadro için kura çekimi yapılacak. Temizlik, güvenlik ve klinik destek alanlarında istihdam edilecek adaylar, kura tarihine kilitlenmiş durumda. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?