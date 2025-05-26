Sağlık Bakanlığı işçi alımı Mersin kura çekimi tarihi belli oldu. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, aşçı gibi farklı kadrolarda yapılacak alımlar için başvurular İŞKUR üzerinden alındı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte sıra kura aşamasına geldi. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı Mersin kurası ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı. Kuraya katılacakların isimlerinin yer aldığı nihai aday listesi İŞKUR üzerinden yayınlandı. 3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrildi. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi noter huzurunda canlı olarak yapılacak.
SAĞLIK BAKANLĞI İŞÇİ ALIMI MERSİN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından kurada kazanan adaylar için kura sonuçları canlı olarak yayımlanacak.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Mersin kura çekilişi canlı izle
Kurada kazananlar belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak.
Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.
Nihai isim listesi için;
İŞKUR e-şube adresine gidin.
“İş Arayan” bölümünden giriş yapın.
“İş Başvurularım” sekmesine tıklayın.
Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.
“Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak listeye erişim sağlayabilirsiniz
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Kurada ismi çıkan adaylar, evrak teslimi, arşiv araştırması ve sağlık raporu gibi süreçlerden geçecek. Tüm bu aşamaların ardından yerleştirme işlemleri tamamlanarak adaylar işbaşı yapacak.