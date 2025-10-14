Yeni Şafak
SAĞLIK BAKANLIĞI ÖSYM KPSS 2025/5 TECİH SONUÇLARI AÇIKLANDI: Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

15:1114/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM, yaptığı son dakika duyurusuyla “KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı” ifadesini paylaştı. 29 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında alınan tercihler sonucunda 15 bin 247 sözleşmeli sağlık personeli kadrosuna yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabiliyor.

Son dakika… Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu! ÖSYM, KPSS 2025/5 tercih sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Duyuruda, “Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı” denildi. 29 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında yapılan tercihler kapsamında 15 bin 247 kadroya yerleştirme işlemleri tamamlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS/5 ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KPSS 2025/5 ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS/5 tercih sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir.

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.

İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;


AVUKAT 50


BİYOLOG 15


BÜRO PERSONELİ 290


ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102


DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45


DİYETİSYEN 116


EBE 805


FİZYOTERAPİST 133


GERONTOLOG 8


HEMŞİRE 6.445


İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18


KLİNİK PSİKOLOG 60


SOSYAL ÇALIŞMACI 76


ODYOLOG 17


PERFÜZYONİST 27


PSİKOLOG 63


SAĞLIK FİZİKÇİSİ 12


MİMAR 40


DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 14


MÜHENDİS 122


SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2


SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 303


SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25


SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 166


SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 129


SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10


SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 233


SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 139


SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 135


SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 28


SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 120


SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.809


SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10


SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439


SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) 36


SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 58


SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17


SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29


SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 79


SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6


SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8


SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 917


SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 1.370


SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27


SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 5


SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 10


SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 150


SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 6


SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 13


SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 35


DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 11


TEKNİKER 233


TEKNİSYEN 231

