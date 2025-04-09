Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı 2025 yılı içinde 37 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirecek. Başvuruların, geçmiş alımlarda olduğu gibi KPSS ve İŞKUR üzerinden yapılması öngörülüyor. Farklı branşlarda ve illerde yapılacak alımlar için gözler başvuru kılavuzuna çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 37.000 personel alımı 2025 başvurular ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar açıklandı mı? Hemşire, sağlık teknikeri, acil yardım personeli personel alımı şartları neler?

1 /6 Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 2025 yılında 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını aktardı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı, branş ve kadro dağılım belli oldu mu?

2 /6 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve görevini yapmaya engel sağlık sorununun olmaması gibi genel şartlar olması bekleniyor. Geçmişteki alımlar ve basında yer alan bilgilere göre, alımların hemşire, sağlık teknikeri, tıbbi sekreter, ebe, acil tıp teknisyeni, laborant gibi çeşitli hekim dışı sağlık personelini kapsayacağı tahmin ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, personel alımında son durum.

3 /6 SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYIMLANDI MI? Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksik kadroların tespit edilmesi için çalışmalar yapıyor.

4 /6 İhtiyaç doğrultusunda Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı belirlenecek. Alımı yapılacak personelin kadro ve branş dağılımı belli olmasıyla birlikte ÖSYM’ye iletilecek.

5 /6 ÖSYM de gelen veriler ışığında personel alımı başvuru kılavuzunu yayımlayacak. Böylelikle başvuru yöntemi, başvuru tarihi, kadroların özel ve genel şartları, alım yapılacak iller, sınav, eğitim ve diğer detaylar belli olacak.