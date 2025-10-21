Sağlık Bakanlığı’nın personel alımına ilişkin yeni takvim açıklandı. Sağlık Bakanlığı alımları sürüyor. 15 bin 247 sözleşmeli personelin yerleşmesi yapılırken, 2 bin 753 sürekli işçi alımın kuraları da 12 Kasım’da çekilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bakanlık 2026 yılında da personel istihdamı yapacak. 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin istihdamı için kadro dağılımı netleşirken, uzman tabip ve tabip kadrolarına ağırlık verilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 2026'da ne kadar personel alımı yapacak, alımlar hangi branşta olacak?