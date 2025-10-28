Sağlık Bakanlığı personel alımlarına yönelik süreçler hız kesmeden devam ediyor. 15 bin 247 sözleşmeli personelin yerleştirme işlemleri tamamlanırken, 2 bin 753 sürekli işçi alımına ilişkin kura çekimi ise 12 Kasım’da yapılacak. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte, bakanlığın 2026 yılı için de yeni istihdam planını devreye alacağı duyuruldu. Yeni dönemde yapılacak alımlar, özellikle acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde görev alacak personelleri kapsayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026’da kaç personel istihdam edecek, hangi branşlarda alım yapılacak?
Sağlık Bakanlığı’nın personel alımına ilişkin yeni takvim açıklandı. Sağlık Bakanlığı alımları sürüyor. 15 bin 247 sözleşmeli personelin yerleşmesi yapılırken, 2 bin 753 sürekli işçi alımın kuraları da 12 Kasım’da çekilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bakanlık 2026 yılında da personel istihdamı yapacak. 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin istihdamı için kadro dağılımı netleşirken, uzman tabip ve tabip kadrolarına ağırlık verilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 2026'da ne kadar personel alımı yapacak, alımlar hangi branşta olacak?
Sağlık Bakanlığı 2026'da ne kadar personel alımı yapacak?
İstihdam edilecek 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimlerinin 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sağlık Bakanlığı 2026'da hangi branşta alım yapacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.
Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.
Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.