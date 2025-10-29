SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı Promosyonu Ne Kadar Oldu, Ne Zaman Yatacak?

Sağlık Bakanlığı Promosyon Anlaşması Ne Kadar Olacak?

Sağlık Bakanlığı'ndan promosyon anlaşmasına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, alınan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı'nın promosyon anlaşması için 100 bin TL'lik bir taban fiyat belirlediği öne sürülüyor. Bakanlık, her ilin Sağlık Müdürlüğü ile kendi promosyon anlaşmalarını yürütüyor. Bu nedenle, iller arasındaki promosyon ödemelerinde farklılıklar yaşanabiliyor.

Bazı illerin promosyon ödemeleri, belirlenen taban fiyatın altında kaldığı için, Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası'nın görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Bu durum, bazı çalışanlar arasında memnuniyetsizliğe yol açarken, Sağlık Bakanlığı'nın çalışanlara yapılacak promosyon ödemesinin en az 100 bin TL olması bekleniyor.