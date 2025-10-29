SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı Promosyonu Ne Kadar Oldu, Ne Zaman Yatacak?

Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan yüz binlerce personel, yeni banka promosyon anlaşmasının ne zaman imzalanacağını merak ediyor. 2022 yılında yapılan ve süresi dolan anlaşma kapsamında sağlık çalışanlarına 29 bin lira ödeme yapılmıştı. Ancak aradan geçen sürede maaş artışları ve ekonomik koşullar nedeniyle yeni promosyon tutarının güncellenmesi gündemde. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025 yılında ne kadar olacak? İşte illere göre son durum ve sendikalardan gelen açıklamalar…
Sağlık kurumlarında görev yapan personellerin uzun süredir beklediği Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yeniden gündeme geldi. 2022’de imzalanan ve çalışanlara kişi başı 29 bin lira ödeme yapılan sözleşmenin süresi dolarken, yeni dönem için pazarlık süreci başladı. Peki, 2025 yılı Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar olacak, hangi illerde anlaşma sağlandı?
Sağlık Personeline Ne Kadar Promosyon Ödemesi Yapılacak?
Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, promosyon anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut promosyonun çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. 2025 yılı için önerilen promosyon tutarının 90 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan olduğu ifade edildi. Ancak Kahveci, her yıl bir maaş tutarında promosyon verilmesinin gerektiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
"Her yıla bir maaş tutarı olacak şekilde bir anlaşma yapılması gerekli iken, bu promosyon anlaşması mevcut haliyle kabul edilebilirlikten çok uzaktır. Bakanlık sosyal taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapmalı ve promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmaları başlatmalıdır. Önemli olan sadece bir anlaşma yapılması değil, çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılmasıdır. Bakanlığa çağrı yapıyor ve yeni bir değerlendirmenin zaruri olduğunu ifade ediyoruz."
Sağlık Bakanlığı Promosyon Anlaşması Ne Kadar Olacak?
Sağlık Bakanlığı'ndan promosyon anlaşmasına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, alınan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı'nın promosyon anlaşması için 100 bin TL'lik bir taban fiyat belirlediği öne sürülüyor. Bakanlık, her ilin Sağlık Müdürlüğü ile kendi promosyon anlaşmalarını yürütüyor. Bu nedenle, iller arasındaki promosyon ödemelerinde farklılıklar yaşanabiliyor.
Bazı illerin promosyon ödemeleri, belirlenen taban fiyatın altında kaldığı için, Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası'nın görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Bu durum, bazı çalışanlar arasında memnuniyetsizliğe yol açarken, Sağlık Bakanlığı'nın çalışanlara yapılacak promosyon ödemesinin en az 100 bin TL olması bekleniyor.
YENİ PROMOSYON GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Sağlık Bakanlığı ile bankalar arasında yapılan görüşmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, Bakanlığın 90 bin TL nakit + 10 bin TL para puan teklifinde bulunduğunu belirterek, bu miktarın “çalışanların emeğini karşılamaktan uzak” olduğunu vurguladı.
Kahveci açıklamasında, “Her yıla bir maaş tutarında promosyon ödemesi yapılmalıydı. Mevcut anlaşma çalışanları tatmin etmiyor. Bakanlık, sosyal taraflarla yeniden masaya oturmalı ve promosyon tutarını yükseltecek bir düzenlemeye gitmelidir.” ifadelerini kullandı.
Promosyon Görüşmeleri Nerelerde Yapılıyor?
Sağlık Bakanlığı’nın promosyon anlaşmalarını, illerdeki Sağlık Müdürlükleri yapmaktadır. Yani, promosyon tutarları il bazında farklılıklar gösterebilmektedir. Bu sistemin dezavantajlarından biri, bazı illerde promosyon ödemelerinin düşük kalmasıdır. Bakanlık, her il için belirlenen promosyon tutarlarını gözden geçirmek ve çalışanların beklentilerini karşılayacak bir tutara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.