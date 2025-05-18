1. Münhal kadrolar kadro imkânı, hizmet gerekleri ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak il, ünvan ve branş bazında ilan edilmiştir.

2. Başvuru yapacak personel yalnızca iller arası tercih yapabilecektir.

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında istihdam edilenler hakkında 4857 Sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre belirtilen oranlar göz önünde bulundurulduğundan, bu kapsamda “Sürekli İşçi (H)” ve “Sürekli İşçi TMY” unvanında görev yapan personel ancak kendi unvan ve branşında açılan münhal kadroları tercih edeceklerdir.

4. 375 Sayılı KHK’nın geçici 23 üncü maddesi kapsamında istihdam edilen “Sürekli İşçi (696)” ünvanlı personel müracaat edemeyecektir.

5. Sürekli işçi engelli personelin iller arası yer değişikliklerinde dönem ve süre şartı aranmadığından “Sürekli İşçi (Engelliler)” ünvanlı personelin başvurusu bu ilan kapsamı dışında tutulmuştur.

6. Son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.