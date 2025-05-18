Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçilerin 2025 Yılı İller Arası Yer Değişikliği Başvurusu başladı. Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan sürekli işçilerin merakla beklediği 2025 yılı iller arası yer değişikliği başvuruları, 16 - 21 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı sürekli işçilerin iller arası yer değişikliği başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? sürekli işçilerin iller arası yer değişikliği kurası ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı sürekli işçilerin 2025 iller arası yer değişikliği başvurusu başladı. İlan Metni ve Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Tercih Başvuruları 21.05.2025 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılmaktadır.
1. Münhal kadrolar kadro imkânı, hizmet gerekleri ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak il, ünvan ve branş bazında ilan edilmiştir.
2. Başvuru yapacak personel yalnızca iller arası tercih yapabilecektir.
3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında istihdam edilenler hakkında 4857 Sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre belirtilen oranlar göz önünde bulundurulduğundan, bu kapsamda “Sürekli İşçi (H)” ve “Sürekli İşçi TMY” unvanında görev yapan personel ancak kendi unvan ve branşında açılan münhal kadroları tercih edeceklerdir.
4. 375 Sayılı KHK’nın geçici 23 üncü maddesi kapsamında istihdam edilen “Sürekli İşçi (696)” ünvanlı personel müracaat edemeyecektir.
5. Sürekli işçi engelli personelin iller arası yer değişikliklerinde dönem ve süre şartı aranmadığından “Sürekli İşçi (Engelliler)” ünvanlı personelin başvurusu bu ilan kapsamı dışında tutulmuştur.
6. Son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.
7. Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin yerleştirme tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
8. Yerleştirmenin yapılacağı yer ve saati, yerleştirme sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.
9. Atama şartlarını taşımadığı halde müracaatı sehven kabul edilen ve yerleşen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
10. Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için, ataması yapılanların ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal
edilmeyecektir. Yasal mazeretlerinin sona ermesine müteakip 10 (on) gün içerisinde ayrılışları sağlanacaktır.
11. Ataması yapıldıktan sonra bulunduğu kurumdan ayrılışı yapılan personel 5 (beş) gün içerisinde atandığı ilde göreve başlayacaktır.
1. Yer değişikliği başvuruları, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak ekli takvimde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
2. Başvuru yapacak personel ekte yer alan tabloda halen çalıştıkları ünvan ve branşlarının karşısında yer alan ünvan ve branşta açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir. Bu kapsamdaki personelin atamaları halen çalıştıkları kadro ünvan ve branşında yapılacaktır.
3. Başvuru yapacak olan adaylar EKİP üzerinden açılan münhal yerlerden en fazla 10 (on) tercih yapabileceklerdir.
4. Başvuru yapacak adaylar, belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.
5. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
6. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
7. Başvuru yapan personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 22 Mayıs 2025 Perşembe-13 Haziran 2025 Cuma saat 18:00’e kadar EKİP üzerinden elektronik ortamda iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvurusunu iptal ettirenler bu dönem içinde yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
8. Başvuruların incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere EKİP üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri EKİP üzerinden ilan edilecektir.
9. Tercih formunu eksik veya hatalı dolduran, tercih yapmayan, tercihlerini kesinleştirmeyenler yerleştirmeye alınmayacaktır.
SÜREKLİ İŞÇİLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI EKİP YARDIM KILAVUZU
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
SÜREKLİ İŞÇİLERİN 2025 YILI İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU TAKVİMİ
Sağlık Bakanlığı sürekli işçilerin iller arası yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır?