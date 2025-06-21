Sağlık Bakanlığı, süresi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olan "engelli" ve ilaç raporları"nın yenilenmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. ÇÖZGER nedir, nasıl kullanılacak? İşte detaylar.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni uygulama kapsamında Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) ve engelli raporlarının yenilenme süresini 12 ay, ilaç raporlarının yenilenme süresini ise 9 ay olarak belirlediklerini bildirdi.
Öncelik rapor süresi dolmak üzere olanlara
Uygulamanın ilk aşamasında, rapor süresi dolmak üzere olan hastalar e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilecek. Bu kişilere ait T.C. Kimlik numaraları, randevu alabilmeleri için MHRS ile paylaşılacak. Vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla, yalnızca raporu 30 Haziran 2025’te sona erecek hastaların erişimine açık özel bir "Rapor Yenileme" kliniği tanımlandı. Bu klinikten sadece Bakanlık tarafından belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşlar randevu alabilecek.
SMS ile bilgilendirme yapılacak
Süresi dolan rapor sahiplerine, kısa mesajla (SMS) da bilgilendirme yapılacak. Gönderilecek mesajda, "Sayın vatandaşımız, süresi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle sona erecek raporlar için MHRS üzerinden ‘Rapor Yenileme’ kliniğine randevu oluşturulması gerekmektedir. Randevu alınmadığı takdirde rapor süresi uzatılmayacaktır." ifadeleri yer alacak.
Tüm hastaneler, "Rapor Yenileme" kliniği için MHRS'ye özel randevu cetvelleri oluşturacak. Bu cetveller sayesinde vatandaşlar, 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması yapabilecek.
Randevu gününde hastaneye giden vatandaşlar, ilk olarak "MHRS Koordinasyon Birimi"ne başvuracak. Bu birim, başvurunun niteliğine göre kişiyi engelli raporu için Sağlık Kuruluna, ilaç raporu içinse ilgili branş kliniğine yönlendirecek.
Mevcut raporlar, yenisi düzenlenene kadar geçerli olmaya devam edecek. Ancak, rapor yenileme dönemi sonunda yenilenmeyen raporlar geçerliliğini yitirecek.