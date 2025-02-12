Kar tatili haberleri son dakika valilik açıklamaları ile gelmeye devam ediyor. Sakarya'da 6 Şubat 2025 Perşembe günü okullarda eğitime ara verilmişti. Kar yağışının etkili olmasının ardından kapanan 34 grup yolu ulaşıma yeniden açıldı. Peki, yarın Sakarya okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Sakarya okul var mı, yok mu? İşte Sakarya Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması...
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Sakarya'da kar yağışı başladı.İl valilikleri ya da kaymakamlıklar okulların tatil edildiği illeri sosyal medya hesapları ve internet adreslerinden kamuoyuna duyuruyor. Peki, Sakarya'da okullar tatil mi?
Sakarya’da etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Türkiye genelinde birçok ilde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime ara verilmesi üzerine, Sakarya’da da benzer bir kararın alınıp alınmayacağı araştırılıyor.
SAKARYA'DA YARIN (13 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kar tatili olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SAKARYA'DAN KAR MANZARALARI
Sakarya'da bugün yaşanan kar yağışının ardından kar fotoğrafları yayınlandı:
SAKARYA'DA ULAŞIMA KAPALI OLAN 42 YOLUN 34'Ü AÇILDI
Sakarya'da sabah saatlerinde ulaşıma kapalı olan 42 grup yolundan 34'ü temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı, 8 grup yolunda ise çalışmalar sürüyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi 40 araç ve 80 kişilik ekiple şehrin dört bir yanında kar mesaisini sürdürüyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında kapanan grup yollarında aralıksız bir mesai harcayarak yağışın günlük hayatın etkilemesini önledi. Merkez ilçelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanmazken şehrin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde ise kar etkisini yoğun şekilde gösteriyor.
Geyve, Kocaali ve Taraklı ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarında Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri tarafından karla mücadele çalışması başladı. 40 araç ve tam teşekküllü 80 kişilik ekiple sahada teyakkuzda, her an devriyelerini sürdüren YOL-BAK ekipleri, kapalı yolları açtıktan sonra tuzlama işlemlerini de gerçekleştirdi.
14.00 itibarıyla verilen kar raporuna göre kapanan 42 grup yolundan 34'ü ulaşıma açıldı. Alınan bilgiye göre kapalı olan Taraklı, Kocaali ve Geyve'de yoğun kar nedeniyle kapanan 8 grup yolunda küreme çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediye'nden yapılan açıklamada, "Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrası ekiplerimiz sabah saatlerinde ulaşıma kapanan 42 grup yolunda karla mücadeleye başlamıştı.
Ekiplerimizin hummalı çalışmaları sonrası bugün saat 14.00 itibariyle şehrimizin tamamında kapalı grup yolu sayısı 8'dir. 40 araç ve tam teşekküllü 80 personelimizle birlikte karla mücadele çalışmalarımızı gece saatlerinden itibaren sürdürüyoruz. Öte yandan 16 ilçede ana arter ve buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını da sürdürüyoruz. Şehir merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını 7/24 anlayışıyla sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımız ALO 153 ve ALO 185 çağrı hatlarımıza yaşanabilecek olumsuzlukları bildirebilirler" denildi.