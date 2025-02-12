Ekiplerimizin hummalı çalışmaları sonrası bugün saat 14.00 itibariyle şehrimizin tamamında kapalı grup yolu sayısı 8'dir. 40 araç ve tam teşekküllü 80 personelimizle birlikte karla mücadele çalışmalarımızı gece saatlerinden itibaren sürdürüyoruz. Öte yandan 16 ilçede ana arter ve buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını da sürdürüyoruz. Şehir merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını 7/24 anlayışıyla sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımız ALO 153 ve ALO 185 çağrı hatlarımıza yaşanabilecek olumsuzlukları bildirebilirler" denildi.