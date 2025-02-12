Samsunda yarın okullar tatil mi? Alaçam, Asarcık ve Ladik'te 13 Şubat Perşembe günü okul olacak mı?

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. Samsun’da da 12 Şubat Çarşamba günü bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Peki, 13 Şubat 2025 Perşembe günü Samsun’da okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Samsun Valiliği son dakika açıklaması yaptı mı? İşte güncel bilgiler…

1 /5 Samsun’un etkisi altına alan yoğun kar yağışı, öğrenci, öğretmen ve velilerin gözünü kulağını Valilikten gelecek kar tatili açıklamasına çevirdi. 12 Şubat Çarşamba günü Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde eğitime ara verilmişti. Şimdi tüm dikkatler, 13 Şubat Perşembe günü için verilecek yeni kararla ilgili.

2 /5 Meteorolojik veriler, olası bir tatil ihtimalini güçlendiriyor. Okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda ise Samun Valiliği’nden gelecek resmi açıklama bekleniyor. Peki 13 Şubat Perşembe Samsun Valiliği son dakika açıklaması yaptı mı?

3 /5 Samsun’da Okullar Tatil Edildi mi? Samsun Valiliği tarafından 13 Şubat 2025 Perşembe günü için henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Yeni kararlar, meteorolojik değerlendirmeler ve hava durumunun seyrine bağlı olarak duyurulacak.

4 /5 Samsun'un bazı ilçelerinde bugün eğitime ara verilmişti. Samsun'un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde 12 Şubat Çarşamba günü taşımalı bazı okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.