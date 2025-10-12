Şehir Rehberi

Türkiye’nin dört bir yanından “Anadolu Kısaları”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla ve Anadolu Kültür, Sanat ve Sinema Derneği tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin yükselen kısa film projelerini bir araya getirmeyi hedefleyen “Anadolu Kısaları Forum”, bu yıl ilk kez 24-28 Ekim 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Forum kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından seçilecek 15 kısa film projesinin yönetmen ve yapımcıları; fonlar, yapımcılar, dağıtım/satış ajansları ve uluslararası festivallerle buluşma fırsatı yakalayacak. Üç gün boyunca sürecek programda senaryo danışmanlığı, pitching oturumları, fonlama, dağıtım ve satışa yönelik seminerler, birebir görüşmeler ve atölyeler yapılacak.