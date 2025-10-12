Şehir Rehberi

“Rüya Hissi Süsler, Hafıza Anıyı”
Çağdaş sanatın dikkat çekici isimlerinden Ozan Ünal, uzun soluklu projesi “Gerçeğin İnşası” serisini tamamlıyor. Dört yıla yayılan üretim sürecinin son durağı olan “Rüya Hissi Süsler, Hafıza Anıyı”, 21 Ekim – 9 Kasım 2025 tarihleri arasında Hüsrev Kethüda Hamamı’nda izleyicilerle buluşacak. Sergide sanatçının çelik, paslanmaz çelik, beton ve bronzla ürettiği 35 heykelin yanı sıra, yaratım sürecini belgeleyen 300 edisyonun yer aldığı “eskiz defteri” ve sanatçının anlatılarıyla kurgulanan “doküman” adlı video çalışması da yer alacak.
“Meşhur Hattatlar” Trabzon’da
Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerin bir araya getirildiği “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisi, Trabzon’da ziyarete açıldı. Her biri birbirinden kıymetli hattatların imzasını taşıyan hüsn-i hat eserlerinin yer aldığı sergi, 1 Kasım tarihine kadar Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.
Yapay Zeka Zirvesi için geri sayım başladı
Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, “Zekanın Ötesi” temasıyla 23 Ekim’de İstanbul Wyndham Grand Levent’te ve 24 Ekim’de ise çevrim içi olarak gerçekleşecek. Yapay Zeka ekosisteminin buluşma noktası olacak zirvede; Peter Sondergaard, Haseeb Budhani, Aslan Doğan, Alexander Popovskiy, Chih-Han Yu ve Alexandre Leciel gibi önemli konuşmacılar küresel deneyimlerini ve yapay zekanın geleceğine dair öngörülerini katılımcılarla paylaşacak.
TÜYEK Şeyhülislam Veliyüddin’i anıyor
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,, Ekim ayında birbirinden değerli eğitimler, seminerler, bilgilendirme ve uygulama etkinlikleriyle sizlerle buluşmaya devam ediyor. 15 Ekim Çarşamba günü vefatının 257. yıldönümü münasebetiyle “Şeyhülislam Veliyüddin Efendi ve Yazma Eser Koleksiyonu Sergisi” 16.30’da Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi’nde açılıyor.
Canlı orkestra eşliğinde Kralın Dönüşü
Sinema tarihinin en görkemli yapımlarından biri olan ve 11 Oscar ödülüne layık görülen “Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü”, epik anlatımı, güçlü karakterleri ve Howard Shore imzalı müzikleriyle şimdi sinema ve müziği buluşturan özel bir gösterimle yeniden hayat buluyor. Piu Entertainment organizasyonuyla 18 Ekim tarihinde Volkswagen Arena’da gerçekleşecek bu etkinlikte, Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, 250 kişilik dev bir müzikal kadronun canlı performansı eşliğinde, dev perdede orijinal diliyle ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.
Uluslararası sanatçılardan “Gizli Bahçe” seçkisi
İstanbul’da sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren The Stay Boulevard Nişantaşı, sonbaharı, Otmar Uras ile hayata geçirdiği yeni sergisi “Gizli Bahçe” ile karşılıyor. Uluslararası sanatçılar Esteban Fuentes de María, Camille Bruat ve Francesco Poiana’nın eserlerinden oluşan seçki, sanatseverleri görünmeyenin ardında keşif dolu bir yolculuğa davet ediyor. Sergi, 17 Kasım tarihine dek ziyaret edilebilecek.
Türkiye’nin dört bir yanından “Anadolu Kısaları”
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla ve Anadolu Kültür, Sanat ve Sinema Derneği tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin yükselen kısa film projelerini bir araya getirmeyi hedefleyen “Anadolu Kısaları Forum”, bu yıl ilk kez 24-28 Ekim 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Forum kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından seçilecek 15 kısa film projesinin yönetmen ve yapımcıları; fonlar, yapımcılar, dağıtım/satış ajansları ve uluslararası festivallerle buluşma fırsatı yakalayacak. Üç gün boyunca sürecek programda senaryo danışmanlığı, pitching oturumları, fonlama, dağıtım ve satışa yönelik seminerler, birebir görüşmeler ve atölyeler yapılacak.
Rami’de “Zamansız İzler”
Rami Kütüphanesi ziyaretçilerini zamansız bir yolculuğa davet ediyor. Türk çinilerinin yüzyıllara yayılan büyüleyici serüvenini “Zamansız İzler” sergisiyle ilgililere sunuyor. 14 Ekim’de ziyarete açılacak sergi, 18 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak görülebilir.
Gazze’yi anlamak ve okumak
Tüm dünyanın “Gazze’ye yönelik saldırıları derhal durdurun” çağrısına rağmen İsrail bölgeye havadan, denizden ve karadan saldırılarını sürdürüyor. Fatih Belediyesi, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi ev sahipliğinde 21. yüzyılda gerçekleşen bu soykırıma dikkat çekmek için Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve gazeteci Nuh Albayrak katılımıyla “Gazze’yi Anlamak ve Okumak” başlığıyla konferans düzenliyor. 18 Ekim 2025 Cumartesi günü 19:00’da gerçekleştirilecek konferansa katılım ücretsiz.