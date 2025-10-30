TOKİ sosyal konut başvuruları, 10 Kasım-19 Aralık 2025 alınacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler, engelli ve emekli vatandaşlar, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ve yaşı 18-30 arasında olan gençler, 1+1 veya 2+1 konuta sahip olacak. İşte şehit aileleri, gaziler, engelli ve emekli vatandaşlar, 3 ve üzeri çocuklu aileler ile 18-30 yaş arası gençlerin sahip olacağı konut tipleri.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzyılın konut projesi “500 bin sosyal konut”un detaylarını açıkladı. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. Proje kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Peki Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler, engelli ve emekli vatandaşlar, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ve yaşı 18-30 arasında olan gençler kaç metre kare konuta başvuracak?
TOKİ 500 bin sosyal konutlar kaç metre kare büyüklüğünde olacak?
Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde emekliler kaç metrekare konuta sahip olacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında emekli kategorisindekiler 1+1 55 m2 ve 2+1 65 m2 konutlara başvuruda bulunabilecek.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde şehit ailesi ve gaziler kaç metrekare konuta başvuracak?
Şehit ailesi ve gazi kategorisindekiler TOKİ 500 bin sosyal konutlar için 2+1 65 m2 büyüklükteki daireye sahip olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde engelliler kaç metrekare konutlara başvuruda bulunacak?
Engelli kategorisinde bulunan vatandaşlar TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde 2+1 65 m2 büyüklükteki daireye sahip olacak.
3 ve üzeri çocuklu aileler TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kaç metrekarelik konut verilecek?
3 ve üzeri çocuklu aileler kategorisindekiler TOKİ 500 bin sosyal konutlar için 2+1 65 m2 ile 2+1 80 m2 büyüklükteki daireye sahip olacak.
18-30 yaş arası gençler hangi büyüklükteki konutlara başvurabilecek?
18-30 yaş arası gençler kategorisindekiler TOKİ 500 bin sosyal konutlar için 1+1 55 m2 daireye sahip olacak 1+1 olmayan illerde ise 2+1 65 m2 büyüklükteki daireye sahip olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.