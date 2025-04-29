Yapay zekâ teknolojileri, ses kayıtlarının metne dönüştürülmesini her zamankinden daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Geçmişte saatler süren deşifre işlemleri artık birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor. Özellikle gazeteciler, öğrenciler, içerik üreticileri ve iş dünyası profesyonelleri için büyük kolaylık sağlayan bu uygulamalar, pratiklik ve hız sunmalarıyla dikkat çekiyor.

﻿﻿İşte sesleri yazıya dökme konusunda öne çıkan ücretsiz yapay zekâ destekli uygulamalar:



