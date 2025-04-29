Yapay zekâ teknolojileri, ses kayıtlarının metne dönüştürülmesini her zamankinden daha kolay ve erişilebilir hâle getiriyor. Peki, toplantı notlarını hızlıca metne dökmek mümkün mü? Röportaj kayıtlarını manuel yazmaya gerek var mı?
Yapay zekâ teknolojileri, ses kayıtlarının metne dönüştürülmesini her zamankinden daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Geçmişte saatler süren deşifre işlemleri artık birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor. Özellikle gazeteciler, öğrenciler, içerik üreticileri ve iş dünyası profesyonelleri için büyük kolaylık sağlayan bu uygulamalar, pratiklik ve hız sunmalarıyla dikkat çekiyor.
İşte sesleri yazıya dökme konusunda öne çıkan ücretsiz yapay zekâ destekli uygulamalar:
Otter.ai
Yapay zekâ destekli bu uygulama, özellikle İngilizce konuşmaları oldukça başarılı bir şekilde yazıya dökebiliyor. Online toplantılar sırasında otomatik transkript oluşturması sayesinde zaman kazandırıyor. Zoom ve Google Meet entegrasyonu sayesinde toplantılar sırasında gerçek zamanlı kullanım imkânı sunuyor
Google Dokümanlar
Google’ın ücretsiz sunduğu bu özellik sayesinde, tarayıcı üzerinden mikrofonla konuşarak anlık olarak metin oluşturmak mümkün. Türkçe desteği de bulunuyor ve ekstra bir uygulama kurmaya gerek kalmıyor.
Descript
Descript, hem ses hem video içerikleri düzenlemeye yarayan çok yönlü bir platform. Otomatik transkript özelliği sayesinde ses kayıtlarını metne dökerken aynı zamanda düzenleme yapabilme avantajı da sunuyor. Özellikle podcast üreticileri için ideal.
Riverside
Riverside, özellikle yüksek kaliteli uzaktan ses ve video kaydı yapmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş bir platform. Kayıt sonrası yapay zekâ ile sesleri yazıya dökme özelliği sayesinde röportajlar ve podcast'ler kolayca metne çevrilebiliyor.