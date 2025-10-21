SİGARA ZAMMI 21 EKİM SON DAKİKA! En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Tütün ürünü kullanıcılarının yakından takip ettiği fiyat listeleri, yeni artışlarla bir kez daha güncellendi. Geçtiğimiz hafta PM, CB, JTİ ve BAT gruplarına yapılan zamların ardından, 21 Ekim 2025 itibarıyla iki sigara grubunda daha fiyat artışı gerçekleşti. Böylece birçok markanın paket fiyatı yeniden değişti. İşte, Ekim 2025 sigara zammı detayları…
Tütün ürünlerine yönelik fiyat artışları ekim ayında da sürüyor. Enflasyon, üretim maliyetleri ve vergi oranlarındaki değişimlerin etkisiyle sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. 21 Ekim itibarıyla iki sigara grubuna daha zam uygulanırken, bazı markalarda paket fiyatları 70 TL’yi aştı.
SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?
IT ve TT sigara gruplarına yapılan zam, 21 Ekim 2025 Salı gününden itibaren geçerli olacak.
EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.
Güncel fiyat listesine göre en ucuz sigara 87 TL'den, en pahalı sigara 105 TL'den satışa sunuluyor.
EKİM 2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ
• PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 95 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 130 TL’den satılıyor.
• JTI grubunun en ucuz sigarası 90 TL, en pahalı sigarası 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 245 TL’den satılıyor.
• CB grubundaki sigaraların fiyatları ise 90 TL'ye çıktı.
• BAT grubunun en pahalı sigarası 105 TL, en ucuz sigarası ise 90 TL oldu.
• IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 105 TL, en ucuz sigara fiyatı 88 TL oldu.
• TT grubunun en ucuz sigara fiyatı 87 TL, en pahalı sigara fiyatı 105 TL oldu.