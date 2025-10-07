ŞOK’ta bu hafta yeni fırsatlar alış verişseverler ile buluşuyor. ŞOK 8 Ekim Çarşamba kataloğunda; temel gıda, ihtiyaç ürünleri ve temizlik malzemeleri indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. Peki, ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte güncel ŞOK aktüel 8 Ekim Çarşamba ürünler kataloğu.
ŞOK 8 Ekim Çarşamba günü için hazırladığı yeni aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesinde paylaştı. Bu hafta da birbirinden avantajlı fırsat ürünleriyle dikkat çeken ŞOK, ev ihtiyaçlarından teknolojik ürünlere, mutfak gereçlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler sunuyor. Alışverişseverler, 8 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak kampanyalı ürünleri mağazalardan ve online platformdan temin edebilecek. İşte ŞOK 8 Ekim Çarşamba güncel aktüel ürünler kataloğu ve detayları.
Alpina Beyaz Ankastre Set 7.299 lira
Sinbo Stand Mixer Set 2770 2.999 lira
Arzum Minia Duo 2’li Kahve Makinesi 2.499 lira
Win Tea Blend Çay Makinesi A R3141 1.499 lira
Singer Dikiş Makinesi M3405 (23 Değişik Dikiş ve Dekoratif Desen) 5.499 lira
Kiwi Meşe Sıkacağı Kg-1807 (500ml) 1.599 lira
Kiwi Su Isıtıcı KW 3340 (2.2 L) 849 lira
Piranha Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 2210 375 lira
Piranha Tws Kulaklık 9958 349 lira
S-link Çoklu Yanlutlu Powerbank Ip G130w 599 lira
Torima Wireless Klavye Mouse Set Tmk-04 Black 329 lira
Samdan Dikey Isıtıcı 1.599 lira
Samdan Quartz Isıtıcı 3005 1.499 lira
Sinbo Kombi Isıtıcı Sfh-3399 549 lira
Kiwi Fanli Isıtıcı Khs-8425 549 lira
Sinbo Termostatlı Yağlı Radyatör Sfh-6935 (7 Dilim) 1.899 lira
Torima Şarjlı Titreş Makinesi (500 ml) 279 lira
Pirantech Beyaz Buharlı Temizlik Makinesi 10ZC 4.799 lira
Kiwi Kolnuk ve Halı Yıkama Makinesi Kvb-6320 3.999 lira
Colar 4 in 1 Pilli Temizlik Fırçası (4 Başlık) 249 lira
Philips Erkek Bakım Seti MG3740 (9 Ü 1 Arada) 1.150 lira
Saç Kurutma Makinesi 849 lira
Anadolu Mutfağı Esmer Kıtlama/Esmer Ödemiş Bulgur 24,90 lira
Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 24,90 lira
Mis Tam Yağlı Yoğurt Peyniri 12,90 lira
Mis Örgü/Dil Peynir 93,90 lira
Mis Tam Yağlı Taze Peynir 93,90 lira
Mis Tereyağ 89,90 lira
Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 93,90
Karmen Kakaolu Fındık Kreması 35,90 lira
Karmen Fındık Kreması/Yerfıstığı Ezmesi/Helva 28,90 lira
Teremyağ Kase Kaşar 59,90 lira
Balparmak Yayla ve Öze Çiçek Bal 276,90 lira
Terece Margarin 79,90 lira
Abaşker Napoliten (250g) 17,90 lira
Bianco Lucci Kadın Çizgili Takım Kazak 399 lira
Kadın Sweatshirt İki Şardonlu (S-M, L-XL) 379 lira
Kadın Tek Alt Şardonlu (2XL-3XL) 119 lira
Kadın Dantelli Askılı Atlet (2XL-3XL) 79,90 lira
Kadın Dantelli Kaşkorse Bato Slip 100 lira
Kadın 2’li Karışık Slip (2XL-3XL) 100 lira
Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst (M-XL, 2XL) 279 lira
Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst (S-M, L-XL) 279 lira
Erkek Flanel Gömlek (Beden: M-L, XL-XXL) 279 lira
Kadın/Erkek Mikrosuel Tek Alt (S-XL, L-XL) 179 lira
Erkek Havlu Bel Boxer (M-L, XL-2XL) 84,90 lira