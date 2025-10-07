Yeni Şafak
ŞOK aktüel 8 Ekim kataloğu yayında

ŞOK aktüel 8 Ekim kataloğu yayında

7/10/2025, الثلاثاء
<p>8 Ekim Çarşamba Şok'ta bu hafta neler var?</p>
8 Ekim Çarşamba Şok'ta bu hafta neler var?

ŞOK’ta bu hafta yeni fırsatlar alış verişseverler ile buluşuyor. ŞOK 8 Ekim Çarşamba kataloğunda; temel gıda, ihtiyaç ürünleri ve temizlik malzemeleri indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. Peki, ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte güncel ŞOK aktüel 8 Ekim Çarşamba ürünler kataloğu.

ŞOK 8 Ekim Çarşamba günü için hazırladığı yeni aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesinde paylaştı. Bu hafta da birbirinden avantajlı fırsat ürünleriyle dikkat çeken ŞOK, ev ihtiyaçlarından teknolojik ürünlere, mutfak gereçlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler sunuyor. Alışverişseverler, 8 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak kampanyalı ürünleri mağazalardan ve online platformdan temin edebilecek. İşte ŞOK 8 Ekim Çarşamba güncel aktüel ürünler kataloğu ve detayları.

Alpina Beyaz Ankastre Set 7.299 lira  

Sinbo Stand Mixer Set 2770 2.999 lira  

Arzum Minia Duo 2’li Kahve Makinesi 2.499 lira  

Win Tea Blend Çay Makinesi A R3141 1.499 lira

Singer Dikiş Makinesi M3405 (23 Değişik Dikiş ve Dekoratif Desen) 5.499 lira  

Kiwi Meşe Sıkacağı Kg-1807 (500ml) 1.599 lira

Kiwi Su Isıtıcı KW 3340 (2.2 L) 849 lira  

Piranha Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 2210 375 lira  

Piranha Tws Kulaklık 9958 349 lira  

S-link Çoklu Yanlutlu Powerbank Ip G130w 599 lira  

Torima Wireless Klavye Mouse Set Tmk-04 Black 329 lira

Samdan Dikey Isıtıcı 1.599 lira  

Samdan Quartz Isıtıcı 3005 1.499 lira  

Sinbo Kombi Isıtıcı Sfh-3399 549 lira  

Kiwi Fanli Isıtıcı Khs-8425 549 lira

Sinbo Termostatlı Yağlı Radyatör Sfh-6935 (7 Dilim) 1.899 lira  

Torima Şarjlı Titreş Makinesi (500 ml) 279 lira  

Pirantech Beyaz Buharlı Temizlik Makinesi 10ZC 4.799 lira

Kiwi Kolnuk ve Halı Yıkama Makinesi Kvb-6320 3.999 lira

Colar 4 in 1 Pilli Temizlik Fırçası (4 Başlık) 249 lira  

Philips Erkek Bakım Seti MG3740 (9 Ü 1 Arada) 1.150 lira  

Saç Kurutma Makinesi 849 lira

Anadolu Mutfağı Esmer Kıtlama/Esmer Ödemiş Bulgur 24,90 lira 

Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 24,90 lira 

Mis Tam Yağlı Yoğurt Peyniri 12,90 lira

Mis Örgü/Dil Peynir 93,90 lira

Mis Tam Yağlı Taze Peynir 93,90 lira

Mis Tereyağ 89,90 lira

Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 93,90

Karmen Kakaolu Fındık Kreması 35,90 lira

Karmen Fındık Kreması/Yerfıstığı Ezmesi/Helva 28,90 lira

Teremyağ Kase Kaşar 59,90 lira

Balparmak Yayla ve Öze Çiçek Bal 276,90 lira

Terece Margarin 79,90 lira

Abaşker Napoliten (250g) 17,90 lira

Bianco Lucci Kadın Çizgili Takım Kazak 399 lira  

Kadın Sweatshirt İki Şardonlu (S-M, L-XL) 379 lira

Kadın Tek Alt Şardonlu (2XL-3XL) 119 lira  

Kadın Dantelli Askılı Atlet (2XL-3XL) 79,90 lira  

Kadın Dantelli Kaşkorse Bato Slip 100 lira  

Kadın 2’li Karışık Slip (2XL-3XL) 100 lira

Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst (M-XL, 2XL) 279 lira  

Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst (S-M, L-XL) 279 lira  

Erkek Flanel Gömlek (Beden: M-L, XL-XXL) 279 lira  

Kadın/Erkek Mikrosuel Tek Alt (S-XL, L-XL) 179 lira  

Erkek Havlu Bel Boxer (M-L, XL-2XL) 84,90 lira

