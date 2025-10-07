ŞOK 8 Ekim Çarşamba günü için hazırladığı yeni aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesinde paylaştı. Bu hafta da birbirinden avantajlı fırsat ürünleriyle dikkat çeken ŞOK, ev ihtiyaçlarından teknolojik ürünlere, mutfak gereçlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler sunuyor. Alışverişseverler, 8 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak kampanyalı ürünleri mağazalardan ve online platformdan temin edebilecek. İşte ŞOK 8 Ekim Çarşamba güncel aktüel ürünler kataloğu ve detayları.