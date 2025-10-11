ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Yoğun sınav takvimini bu hafta sonu ikisi elektronik, ikisi kağıt tabanlı olmak üzere 4 farklı sınavla sürdürüyoruz. Cumartesi günü düzenlenecek EUS ve STS Eczacılık’a toplam 857 aday katılacak. Pazar günü yapılacak DUS ve STS Diş Hekimliği’ne ise 9 bin 617 aday başvurdu” dedi.