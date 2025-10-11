STS Eczacılık sınavı, ÖSYM Ankara Elektronik Sınav Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 13.45’te başlayacak sınavlarda adaylara 75 soru yöneltilecek ve cevaplama süresi 110 dakika olacak. Sınav sonuçları 4 Kasım’da açıklanacak. Peki, STS Eczacılık soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? 2025 STS Eczacılık ÖSYM cevap anahtarı görüntüleme
STS ECZACILIK SINAVI NE ZAMAN 2025?
11 Ekim 2025 Cumartesi günü ÖSYM EUS ve STS Eczacılık sınavlarını gerçekleştirecek.
STS ECZACILIK SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI
STS 2025 Eczacılık sınavı soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Yoğun sınav takvimini bu hafta sonu ikisi elektronik, ikisi kağıt tabanlı olmak üzere 4 farklı sınavla sürdürüyoruz. Cumartesi günü düzenlenecek EUS ve STS Eczacılık’a toplam 857 aday katılacak. Pazar günü yapılacak DUS ve STS Diş Hekimliği’ne ise 9 bin 617 aday başvurdu” dedi.