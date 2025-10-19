Taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili düzenlemeler, uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Taşerona kadro ve taşeron işçiye kadro başlıkları, bu konuda çalışanların en çok merak ettiği konular arasında. Hükümetin gündeme getirdiği torba yasa ile taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda yeni adımlar atılması bekleniyor. Taşeron düzenlemesinin son durumu ise işçi sendikalarının ve hükümet yetkililerinin açıklamaları doğrultusunda takip ediliyor. Yeni bir düzenleme ile kapsam dışı kalan işçilerin de kadro hakkı kazanması planlanıyor. Peki taşeron işçilere kadro torba yasa ne zaman çıkacak? İşte taşeron kadro 2025 son durum gelişmesi.
Taşerona kadro düzenlemesi, uzun süredir taşeron işçiler tarafından beklenen bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Bu düzenleme sayesinde, taşeron işçilere kadro verilerek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvencelerinin artırılması hedefleniyor. Taşeron işçilerin kadroya alınması, iş güvencesinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Özellikle kamuda çalışan taşeron işçiler, bu düzenleme ile birlikte daha stabil bir çalışma ortamına kavuşacaklar. Taşeron kadro düzenlemesi, hem işçilerin haklarının korunması hem de verimlilik açısından kritik bir rol oynuyor. Peki Taşerona kadro çıktı mı? Taşerona kadro düzenlemesinde son durum nedir? Yeni torba yasa maddeleri arasında taşeron işçi kadro düzenlemesi var mı? Taşerona kadro ile ilgili son gelişmeler, kadroya geçiş için gerekli şartlar ve bilinmesi gerekenler.
Taşeron şirket işçilerine kadro verilmesi, Türkiye'de uzun yıllardır tartışılan bir konudur. Taşeron işçiler, kamuda çalışan kadrolu işçilere göre daha az özlük hakkına sahiptir. Taşeron işçiler, kadrolu işçilere göre daha düşük ücret alır. Peki, Taşerona kadro verilecek mi, 100 bin taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.
Taşerona kadro ve taşeron işçi kadro düzenlemesi kavramları, son yıllarda kamuoyunda sıkça gündeme gelen ve birçok çalışanın yakından takip ettiği önemli konulardır. Taşeron işçilere kadro torba yasa konusu, uzun süredir kamuoyunda ve işçi sendikalarında büyük bir merakla beklenen bir düzenlemedir. Taşeron işçilerin kadroya alınması, bu işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesini ve eşitlik ilkesinin sağlanmasını sağlayacaktır. Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkıda bulunacaktır.
Taşeron işçi kadro düzenlemesi ne durumda?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilerin kadroya alınmasının en kısa sürede gerçekleşeceğini açıklamıştı.
Taşeron işçilere kadro ne zaman?
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.
100 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron işçilerin kadroya geçişi hakkındaki soru önergesine yanıt verdi. Bakan Işıkhan, taşeron işçilerin kadroya geçişlerinin sürdüğünü ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron işçilerin durumu hakkında Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın soru önergesine yanıt verdi. Bakan taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Taşeron işçiler ikramiye alacak mı?
Taşerona kadro düzenlemesinin görüşülmekte olduğu bu süreçte, taşeron işçilere bir müjde daha verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, taşeron işçilere 2025 yılında da ilave tediye ödemesi yapılacak. İşçiler, aldıkları brüt maaşa göre ikramiye ödemesi alacaklar.
Bu gelişmeler ışığında, TBMM’deki torba yasa görüşmeleri ve özellikle taşeron işçilere yönelik düzenlemeler, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen ve büyük bir heyecanla beklenen konular arasında yer alıyor. Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci ve bu süreçteki gelişmeler, yeni yasama döneminde ele alınıp alınmayacağı merak konusu.
696 Sayılı KHK ile Taşeron İşçilere Kadro Yolu Açıldı
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında çalışan taşeron işçilerin, sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mümkün hale geldi. Bu düzenleme, taşeron işçilerin istihdam durumlarını düzenlemeyi amaçlıyor ve onlara daha güvenli bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyor.
Taşerona kadro kimi kapsıyor?
“Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü”nde, 696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan kamu taşeron işçilerinin daimi kadroya geçirilmesi maddesi bulunuyor. Bu, 696 sayılı KHK dışında kalan taşeron işçilerin de kamu kurum ve kuruluşlarında daimi kadroya geçirilmesi için yapılan çalışmaları kapsıyor.
Bu süreçte, ilgili kamu kurumları tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar, taşeron işçiler için daha istikrarlı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasına yönelik adımlar içeriyor. Taşeron işçilerin kadro durumları, bu süreçte netlik kazanacak ve onların istihdam hakları daha da güçlenecek.
Bu düzenlemeler, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek, istihdam güvenliklerini artırmak ve çalışma hayatında daha adil şartlar oluşturmak adına büyük önem taşıyor. İşçilerin daimi kadroya geçişi, hem çalışanlar hem de kamu kurumları açısından pozitif etkilere sahip olacak.
Kadroya geçmeyi bekleyen taşeron işçiler için son dakika gelişmesi yaşandı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede taşeron işçiye kadro ve maaşlara iyileştirme gibi talepler masaya yatırılmıştı.
TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu’nun toplandığını, toplantının bir bölümüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katıldığını vurgulayan Atalay, şu bilgileri vermişti:
“Çalışma Bakanı, toplantıda geleceği noktayı anlattı. Emekli olanların yerine taşeron işçilerin kadroya alınması konusunu dile getirdik. Bugüne kadar bir işçi bile alınmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz geçen haftaki toplantıda, Çalışma Bakanı’na TBMM’de Komisyon başkanı olduğu dönemde kararı kendilerinin aldığını ve kararın uygulanması gerektiğini söyledi.”
Bakan Işıkhan’ın sözleşmesi ocak ayından sonra başlayan kamu işçileri ve taşeron işçilerle ilgili olumlu ifadeler kullandığını belirten Atalay, “Bugün öğleden sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşeceğiz. Bakan Bey, dün akşam ‘konuştuklarımızı zapta alalım. Taşeronla ilgili bir şey yazacağım, sözleşmesi ocak ayından sonra olanların hepsinin farkını vereceğim. Sıkıntınızı gireceğim.’ dedi. Bazı arkadaşlar soruyor, ilave bir şey alır mısın? İlave bir şey konusunda kimse müspet bir şey söylemiyor.” diye konuşmuştu.
Kamu işçisi tediyeleri ne zaman alacak?
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçilerine 2025'te yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı mart ayında verilecek.
Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine 2025'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak'ta, ikinci yarısı 24 Mart'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2025'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.
Taşeron İşçi Nedir?
Taşeron işçi, alt işveren adı verilen bir aracı firma tarafından asıl işverene bağlı olarak çalıştırılan işçidir. Bu sistemde asıl işveren, belirli bir işin tamamını veya bir kısmını taşeron firmaya vererek, o işte çalışacak işçileri de taşeron firmadan temin eder.
Taşeron işçiler, 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi olmakla birlikte, asıl işveren ile aralarında herhangi bir iş sözleşmesi bulunmaz. İş sözleşmeleri taşeron firma ile kurulur ve taşeron firma tarafından yönetilir.
Taşeron İşçilerin Hakları Neler?
Taşeron işçilerin hakları, 6352 Sayılı Kanun ile 4857 Sayılı İş Kanunu'nda yapılan değişikliklerle önemli ölçüde korunmuştur. Bu değişikliklerden önce taşeron işçiler, asıl işverene kıyasla birçok haktan mahrum kalmaktaydı.
Taşeron işçilerin şu anki hakları arasında şunlar yer almaktadır:
Asgari ücret: Taşeron işçilere de asgari ücretten az ücret ödenemez.
Fazla mesai ücreti: Taşeron işçiler de fazla mesai ücreti alma hakkına sahiptir.
İsgorta: Taşeron işçiler de sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası kapsamındadır.
Ücretsiz izin: Taşeron işçiler de yıllık ücretli izin hakkına sahiptir.
Tazminat: Taşeron işçiler de tazminat alma hakkına sahiptir.
Fesih: Taşeron işçiler de haksız yere işten çıkarılamaz.