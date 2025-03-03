Tren Teşkil İşçisi sanat kolunda başvuru yapacak adaylar için Özel Şartlar;

1- İlan tarihi itibarıyla, aşağıda belirtilen meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan ön lisans KPSS sınavına girdikten sonra üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerimize başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokulu programları dikkate alınacaktır.

2- İlan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

3- İşgücü taleplerimiz il/ülke düzeyinde ilan edilecek olup, il düzeyinde ilan edilen işgücü taleplerine başvuru yapabilmesi için ilan tarihinden önce ilan edilen il sınırlarında ikamet ediyor olması gerekmektedir.

4- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.