Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere 48 tren teşkil işçisi ve 9 vinç operatörü olmak üzere toplam 57 personel alımı yapacak. Peki TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? TCDD işçi alımı şartları nedir? İşte alımla ilgili detaylar:
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere 48 tren teşkil işçisi ve 9 vinç operatörü olmak üzere toplam 57 personel alımı yapacak.
TCDD işçi alımı ne zaman?
Başvuru Süreci: İlgili iş gücü talepleri, KPSS şartı aranarak 3 Mart 2025 - 7 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) https://esube.iskur.gov.tr/ adresinde yayımlanacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvurularını bu adres üzerinden gerçekleştirebilirler.
TCDD işçi alımı başvuru şartları:
Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi, yeri ve sonucu gibi bilgiler, TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.
TCDD iş yerlerinde yürütülen çalışmaların "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" kapsamda olması nedeniyle, ilan edilen iş gücü taleplerine sadece erkek adaylar başvurabilecektir.
Tren teşkil işçisi pozisyonuna başvuracak adayların, ilan tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.
Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mezun oldukları program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %60'ı, KPSS puanının %40'ı alınarak başarı puanı belirlenecektir. Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar ise başarısız sayılacaktır.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.
Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.
Tren Teşkil İşçisi sanat kolunda başvuru yapacak adaylar için Özel Şartlar;
1- İlan tarihi itibarıyla, aşağıda belirtilen meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan ön lisans KPSS sınavına girdikten sonra üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerimize başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokulu programları dikkate alınacaktır.
2- İlan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
3- İşgücü taleplerimiz il/ülke düzeyinde ilan edilecek olup, il düzeyinde ilan edilen işgücü taleplerine başvuru yapabilmesi için ilan tarihinden önce ilan edilen il sınırlarında ikamet ediyor olması gerekmektedir.
4- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
5- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.
6- İşe başlayan Tren Teşkil İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir. Deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine varsa yedek aday çağrılacaktır.
7- Tren Teşkil İşçileri atandığı işyerinde en az en az 5 yıl çalışacak olup, bu süre içerisinde nakil talebinde bulunamayacaktır. İşe başladığı tarihten itibaren 5 yılını dolduranların nakil talepleri işyerlerindeki kadro ve mevcut durumuna göre değerlendirilecektir.
8- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.
Sözlü Sınav Sonucunda Tren Teşkil İşçisi Olarak İşe Başlatılacak Adaylardan İstenecek Sağlık Şartları
1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir. "Uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın" sağlık kurulu raporu psikiyatri muayene bulgusuna yazılması veya Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan "uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın" sağlık kurulu raporuna eklenmesi gerekmektedir.
2- Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi birinden 8 branşın tanılarının (göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,
İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000
frekanslarının saf ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır. Raporda “Demiryolu A Grubu emniyet kritik görevlerde çalışır.” kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.
3- Sağlık ve Psikoteknik değerlendirme sonucunda tren teşkil işçiliği için yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır.
Liman Vinç Operatörü sanat kolunda başvuru yapacak adaylar için Özel Şartlar;
1- İlan tarihi itibarıyla, aşağıda belirtilen meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan ön lisans KPSS sınavına girdikten sonra üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerimize başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokulu programları dikkate alınacaktır.
2- İlan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
3- İşgücü talebimiz il düzeyinde ilan edilmiş olup, adayların başvuru yapabilmeleri için ilan tarihinden önce ilan edilen il sınırlarında ikamet ediyor olması gerekmektedir.