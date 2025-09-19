Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini sürdürerek, burs programını bu yıl da sürdürüyor. Tekfen, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı burs başvurularına ilişkin duyuruda bulundu. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, burs başvurularının başlayacağı tarih ve sürece dair detaylar paylaşıldı. Peki Tekfen Vakfı burs başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru süreci nasıl işleyecek, hangi şartlar aranacak ve kimler burs başvurusunda bulunabilecek?
Tekfen Vakfı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için karşılıksız burs başvurularını online olarak www.tekfenburs.org adresi üzerinden kabul ediyor. Başvurular, 22 Eylül 2025 itibarıyla başlayacak olup, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, maddi desteğe ihtiyaç duyan ve başarılı lise ile üniversite öğrencileri için öncelikli olarak yeni kazanan adaylara yönelik düzenleniyor. Peki Tekfen bursu ne kadar?
TEKFEN BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
TEKFEN'den yapılan açıklamada; "Burs başvurularımız 22 Eylül tarihinde başlayacaktır. 2025- 2026 yılı için burs tutarı ve burs sürecine dair tüm bilgiler en kısa süre içerisinde güncellenecektir." denildi.
TEKFEN BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLERİ KAPSIYOR?
Tekfen Vakfı bursu, kendine kariyer hedefi olarak orkestra müzisyenliğini seçen tüm lisans öğrencilerini kapsıyor.
TEKFEN BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TEKFEN burs sonuçları Kasım ayı içerisinde sonuçlandırılır. Bursa hak kazanan öğrencilere e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapılır. Diğer adaylara ayrıca geri bildirim yapılmaz.
TEKFEN BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?
Tekfen Vakfı bursu sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri kapsar.
Burslar Kasım-Mayıs ayları arasında her ayın 15’inde ya da 15’i hafta sonuna denk geliyorsa önceki Cuma ödenir.