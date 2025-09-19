Tekfen Vakfı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için karşılıksız burs başvurularını online olarak www.tekfenburs.org adresi üzerinden kabul ediyor. Başvurular, 22 Eylül 2025 itibarıyla başlayacak olup, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, maddi desteğe ihtiyaç duyan ve başarılı lise ile üniversite öğrencileri için öncelikli olarak yeni kazanan adaylara yönelik düzenleniyor. Peki Tekfen bursu ne kadar?