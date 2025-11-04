TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı belli oldu. Buna göre, 6 bin 865 kontenjan Tekirdağ’a ayrıldı. Peki Tekirdağ’da hangi ilçede TOKİ konutları yapılacak?
"Yüzyılın Konut Projesi" olarak tanımlanan TOKİ 500 bin sosyal konut hamlesinin detaylarını duyurdu. 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Tekirda başta olmak üzere 81 ilde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sunulacak. 500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı belli oldu. Buna göre, 6 bin 865 kontenjan Tekirdağ’a ayrıldı. Peki Tekirdağ’da hangi ilçede TOKİ konutları yapılacak?
Tekirdağ’da hangi ilçede TOKİ konutları yapılacak?
500 bin sosyal konut projesinde Tekirdağ’da Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı, Malkara, Ergene, Marmaraereğilisi, Muratlı, Saray, Şarköy ilçelerinde konutlar yapılacak.
Tekirdağ’da hangi ilçede kaç konut yapılacak?
TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak, TOKİ konut başvurusu nasıl yapılacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2025 Yılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili Şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasında kabul edilecektir.
(e-Devlet Başvuruları 18.12.2025 tarihinde sona erecektir.)
TOKİ sosyal konut ikamet şartı nedir?
a) İl Merkezindeki projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
b) İlçe'de yapılan projeler için İlçe'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
c) Belde'de yapılan projeler için Belde'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
d) Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde (Ek Tablo) ikamet edenler İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.
e) İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.