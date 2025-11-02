Yeni Şafak
Kasım ayında temettü veren hisseler hangileri? İşte şirketlerin temettü ödeme detayları

Kasım ayında temettü veren hisseler hangileri? İşte şirketlerin temettü ödeme detayları

2/11/2025, Pazar
Borsa İstanbul’da temettü süreci hız kesmeden devam ederken Kasım ayında temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlerde ödeme tarihleri ve tutarlar netleşti. Otomotiv, perakende, gıda, çimento, enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve gayrimenkul gibi birçok farklı sektördeki şirketler, yatırımcılarını sevindirecek. İşte Kasım ayı temettü veren şirketler.

Borsa İstanbul’da temettü açıklamaları devam ediyor. 2025’in Kasım ayında yatırımcılarını sevindirecek yeni temettü ödemeleri gündemde. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyurulara göre, 10 farklı şirket kar payı dağıtım tarihlerini ve ödeme tutarlarını resmen açıkladı. İşte şirketlerin temettü ödeme detayları.

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK)

Hisse başına 1,0941176 TL brüt ve 0,9299999 TL net temettü dağıtacak.

Temettü verimi: Yüzde 3,18

Temettü tarihi: 5 Kasım 2025

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) (2. taksit)

Hisse başına 0,3799795 TL brüt ve 0,3229825 TL net temettü dağıtacak.

Temettü verimi: Yüzde 3,01

Temettü tarihi: 13 Kasım 2025

Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) (2. taksit)

Hisse başına 0,0326981 TL brüt ve 0,0277933 TL net temettü dağıtacak.

Temettü verimi: Yüzde 0,38

Temettü tarihi: 14 Kasım 2025

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU)

Hisse başına 0,1762589 TL brüt ve 0,1498200 TL net temettü dağıtacak.

Temettü verimi: Yüzde 0,81

Temettü tarihi: 14 Kasım 2025

Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ)

Hisse başına 0,0324481 TL brüt ve 0,0275808 TL net temettü dağıtacak.

Temettü verimi: Yüzde 0,12

Temettü tarihi: 17 Kasım 2025

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) (2. taksit)

Hisse başına 0,50 TL brüt ve 0,425 TL net temettü dağıtacak.

Temettü verimi: Yüzde 4,25

Temettü tarihi: 20 Kasım 2025

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Hisse başına 0,2346491 TL brüt ve 0,1994517 TL net temettü dağıtacak.

Temettü verimi: Yüzde 0,17

Temettü tarihi: 25 Kasım 2025

Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) (2. taksit)

Hisse başına 0,4179027 TL brüt ve 0,3552172 TL net temettü dağıtacak.

Temettü verimi: Yüzde 1,085

Temettü tarihi: 25 Kasım 2025

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) (3. taksit)

Hisse başına 0,0840336 TL brüt ve 0,0714285 TL net temettü dağıtacak.

Temettü verimi: Yüzde 2,75

Temettü tarihi: 27 Kasım 2025

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) (3. taksit)

Hisse başına 0,0512820 TL brüt ve 0,0435897 TL net temettü dağıtacak.

Temettü verimi: Yüzde 0,28

Temettü tarihi: 28 Kasım 2025

