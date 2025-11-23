Temettü ödemesi, bir şirketin elde ettiği kârdan hissedarlarına yaptığı kâr payı dağıtımıdır. Kasım ayı temettü takvimi açıklandı. Şirketlerin temettü oranları belli oldu. Temettü dağıtacak şirketler ve temettü oranları yatırımcıların gündeminde. Ay boyunca toplam 10 şirket, yatırımcılarına kâr payı ödemesi gerçekleştiriyor. Peki temettü ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte Kasım ayı temettü takvimi:
Yatırımcıların merakla beklediği şirketlerin temettü oranları açıklandı. Hangi şirket ne kadar temettü dağıtacak, temettü tarihleri ne zaman? Borsa yatırımcıları için hazırlanan bu güncel temettü takvimi, kazanç fırsatlarını yakalamak isteyenler için rehber niteliğinde. 23 Kasım ile 28 Kasım tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. İşte güncel temettü takvimi ve şirketlerin kar payı dağıtımı ödeme günleri.
Şirket: Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: ASELS
Temettü tutarı: 0,1995 TL
Tarihi: 25.11.2025
Şirket: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: OFSYM
Temettü tutarı: 0,3552 TL
Tarihi: 25.11.2025
Şirket: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DESA
Temettü tutarı: 0,0714 TL
Tarihi: 27.11.2025
Şirket: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
BIST kodu: GUNDG
Temettü tutarı: 0,0436 TL
Tarihi: 28.11.2025