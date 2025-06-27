Temmuz ayı yaklaştıkça milyonlarca memur ve emekli için zam beklentisi gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Bu artıştan en çok etkilenecek meslek gruplarından biri de öğretmenler olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, kıdemlerine, görev sürelerine ve unvanlarına göre Temmuz 2025 itibarıyla maaşlarını zamlı olarak alacak. Peki temmuz zammıyla öğretmen maaşları ne kadar olacak? Uzman ve başöğretmen maaş farkı ne kadar? İşte hesaplamalar.

1 /4 Ocak ayında yapılan düzenlemeyle birlikte 1/4 dereceye sahip bir kadrolu öğretmen 52 bin 906 TL maaş alırken, aynı dereceye sahip uzman öğretmenin maaşı 58 bin 634 TL’ye yükselmişti. Başöğretmen maaşları ise yaklaşık 62 bin TL seviyelerinde bulunuyor.



2 /4 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Ocak-Mayıs döneminde enflasyon farkı %8,58 olarak gerçekleşti. Toplu sözleşme gereği memurlara %5 zam eklendiğinde, şu ana kadar öğretmenler için %14,01 oranında zam kesinleşmiş durumda. Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz’da açıklanmasıyla birlikte bu oran %16’ya kadar çıkabilir.

Eğer zam oranı %16 seviyesinde gerçekleşirse; Kadrolu öğretmen maaşı yaklaşık 61.370 TL’ye, Uzman öğretmen maaşı 68.000 TL’ye, Başöğretmen maaşı ise yaklaşık 72.000 TL seviyesine yükselecek.









3 /4 Maaşlar; öğretmenin hizmet yılı, görev yeri, aile durumu ve çocuk sayısı gibi birçok ek unsurla değişiklik gösterebiliyor. Ancak genel ortalamaya göre yapılan bu hesaplamalar, öğretmenlerin Temmuz ayında alacakları yeni maaşlara ışık tutuyor.