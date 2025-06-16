BAKAN IŞIKHAN'DAN "OLABİLİR" AÇIKLAMASI





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücretle ilgili ilk açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:





"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir."

Bu sözler, hükümetin ekonomik gelişmelere göre esnek bir politika izleyebileceğinin sinyalini vermişti.



