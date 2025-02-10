Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda yüzde 40 indirimli fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı kampanyası başladı. 14 Şubat'a kadar geçerli olacak kampanyadan bilet alan yolcular 10 Şubat ile 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek. Peki, hangi uçuşlarda kampanya geçerli olacak? İşte, THY indirimli bilet kampanyasının detayları...

1 /4 Türk Hava Yolları (THY), indirimli uçak bileti kampanyası kapsamında geçerli olacak uçuşlar belli oldu. 14 Şubat'a kadar geçerli olacak kampanyadan bilet alan yolcular hangi uçuşları gerçekleştirebilecek? İşte ayrıntılar...

2 /4 Türk Hava Yolları, birçok ülkeye yüzde 40'a varan indirimli uçuşlar başlattı. Toplamda 4 gün sürecek ve 14 Şubat'ta sona erecek biletleme işleminde iki kişilik biletlerin TK1402 promo koduyla alınması gerekiyor. Alınan biletler 10 Şubat ile 27 Mart 2025 tarihlerinde geçerli olacak.

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