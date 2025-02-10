Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
THY'DE 4 gün sürecek bilet kampanyası başladı! Yurtdışı uçuşları dahil yüzde 40 indirimli seyahat fırsatı

THY'DE 4 gün sürecek bilet kampanyası başladı! Yurtdışı uçuşları dahil yüzde 40 indirimli seyahat fırsatı

16:3610/02/2025, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda yüzde 40 indirimli fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı kampanyası başladı. 14 Şubat'a kadar geçerli olacak kampanyadan bilet alan yolcular 10 Şubat ile 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek. Peki, hangi uçuşlarda kampanya geçerli olacak? İşte, THY indirimli bilet kampanyasının detayları...

Türk Hava Yolları (THY), indirimli uçak bileti kampanyası kapsamında geçerli olacak uçuşlar belli oldu. 14 Şubat'a kadar geçerli olacak kampanyadan bilet alan yolcular hangi uçuşları gerçekleştirebilecek? İşte ayrıntılar...

Türk Hava Yolları, birçok ülkeye yüzde 40'a varan indirimli uçuşlar başlattı. Toplamda 4 gün sürecek ve 14 Şubat'ta sona erecek biletleme işleminde iki kişilik biletlerin TK1402 promo koduyla alınması gerekiyor. Alınan biletler 10 Şubat ile 27 Mart 2025 tarihlerinde geçerli olacak.

#thy
#türk hava yolları
#thy bilet
#thy indirimli bilet
#thy bilet kampanyası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
4500 prim ile emeklilik mümkün: 4500, 4600 ve 5400 günle emeklilik yaş tablosu