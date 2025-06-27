TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ sosyal konut başvuruları başladı, ne zaman başlayacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025 yılına da sosyal konut projeleriyle damgasını vurmaya hazırlanıyor. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan “250 bin sosyal konut projesi” kapsamında yapılacak başvurular merakla bekleniyor. TOKİ'nin açıklayacağı başvuru tarihleri, başvuru şartları ve konut yapılacak bölgeler, milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2025 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 TOKİ başvuruları başladı mı? 250 bin sosyal konut projesi için gözler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Uygun ödeme koşulları ve taksit seçenekleriyle dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkânı sunan projede, başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu. İşte TOKİ başvuru süreciyle ilgili merak edilenler...
TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında başvuruda bulunmak isteyenler tarafından sorgulanıyor.
İhalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek.
Buna göre; TOKİ sosyal konut başvurularının 2025 Haziran ayından sonra başlaması bekleniyor.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması şu şekilde;
"Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak.
Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Daha önceki projelerde olduğu gibi TOKİ 250 bin konut projesine başvuruları işlemlerinin internet üzerinden olması bekleniyor.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak.