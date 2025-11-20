TOKİ 500 BİN konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? TOKİ illere göre kura çekiliş tarihleri duyuruldu mu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olarak duyurulan Yüzyılın Konut Projesi, Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut hedefiyle yoğun ilgi görüyor. TOKİ tarafından yürütülen dev projede başvurular bankalar ve e-Devlet üzerinden alınırken, süreç 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Başvurusunu tamamlayan vatandaşların gündeminde ise, “TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Konut teslimleri hangi tarihte yapılacak?” soruları yer alıyor. İşte projeye dair merak edilenler…
Türkiye genelinde konut sahibi olmak isteyen milyonların yakından takip ettiği Yüzyılın Konut Projesi için başvurular devam ediyor. TOKİ’nin 81 ilde inşa edeceği 500 bin sosyal konut için süreç 19 Aralık 2025’te tamamlanacak. Başvuru yoğunluğu giderek artarken, vatandaşlar şimdi TOKİ kura takvimi ve teslim tarihleri hakkında bilgi arıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde son durum…
İLK TESLİMAT MART 2027'DE OLACAK
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.
PROJE TAKVİMİ: TOKİ KONUT KURALARI VE TESLİMAT NE ZAMAN?
Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte proje takvimi de netleşti:
10 Kasım-19 Aralık 2025: Başvuruların alınması
29 Aralık 2025-27 Şubat 2026: Hak sahibi belirleme kura tarihi
Kasım 2025 yılı itibarıyla: Projelerin ihale edilmeye başlanması
Şubat 2026 yılı itibarıyla: Konut belirleme kuralarının çekilmeye başlanması
Şubat 2026 yılı itibarıyla: Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin imzalanmaya başlaması
Mart 2027 yılı itibarıyla: Konutların teslim edilmeye başlanması