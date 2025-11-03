Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. 500 bin konutluk projedeki evlerin aylık 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde arasında alınacak. Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu. Buna göre, Adıyaman’da 6 bin 620 konut yapılacak. Peki TOKİ konutları nerede olacak? Adıyaman’da sosyal konutlar hangi ilçeye yapılacak?
Türkiye yüzyılında, yüzyılın konut projesini hayata geçiriyor, 81 ilde 500 bin sosyal konutlar için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. projedeki evlerin aylık 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Konutların başlangıç fiyatının 1 milyon 800 bin lira olacak. Adıyaman’da 6 bin 620 konut yapılacak. Peki TOKİ konutları nerede olacak? Adıyaman’da sosyal konutlar hangi ilçeye yapılacak?
Adıyaman TOKİ sosyal konut projesi nerede yapılacak
Adıyaman TOKİ sosyal konutlar Beni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat ve Tut ilçelerinde yapılacak.
Adıyaman TOKİ sosyal konut yerleri
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
Adıyaman'da TOKİ sosyal konut fiyatları ne kadar?
Adıyaman'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Adıyaman'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Adıyaman'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.