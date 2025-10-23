Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin müjdesini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin detayları yarın netleşecek. Türkiye’nin 81 ilinde hayata geçirilecek bu dev kampanya kapsamında, şehit yakınları, gaziler, emekliler, gençler, en az 3 çocuklu aileler ve engellilere özel kontenjan ayrılacak; İstanbul’da ilk kez kiralık konut modeli uygulanacak. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut şartları neler? İşte, e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda son durum.

1 /7 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların uzun süredir beklediği TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin müjdesini paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da projeye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilecek dev sosyal konut projesinin ayrıntıları adım adım netleşiyor. TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasının tüm detaylarının yarın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 yılı TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler olacak? İşte, merak edilen TOKİ konut projesine dair son gelişmeler.

2 /7 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? TOKİ 500 bin konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Cuma günü Başakşehir Kayaşehir'de yapılacak büyük lansmanda açıklayacak. Başvuru tarihleri, konut fiyatları, ödeme planı bu lansmanda belli olacak. Uzmanların genel görüşüne göre TOKİ konut başvurularının bu ay sonunda başlaması bekleniyor. Başvuru sürecinin ortalama 1,5-2 ay süreceği, 81 ilde eş zamanlı yürütüleceği değerlendiriliyor.

3 /7 Projede dar gelirli, emekli, genç, şehit ve gazi yakınları ile depremzedelere özel kontenjan ayrılacak. Aile Yılı kapsamında genç evliler ve 3 çocuklu ailelere öncelik tanınması planlanıyor. Hangi ilde kaç kontenjan ayrılacağı da Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni”nde belli olacak.

4 /7 TOKİ sosyal konut projesi başvurusu nereden yapılacak? Konutların illerde hangi bölgelerde inşaa edileceği illere göre kaç adet konut yapılacağı gibi ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Başvurular e-Devlet üzerinden açılacak bir sistem üzerinden alınacak. Daha önceki projelerde olduğu gibi, başvuru bedelinin ödenmesi istenecek. Proje bazında hangi bankaya peşinat yatırılacağı, başvuru şartlarıyla birlikte açıklanacak.

5 /7 TOKİ kiralık konut projesi nasıl olacak? 500 Bin Sosyal Konut Projesi, beraberinde bazı ilkleri de getirecek. TOKİ eliyle proje kapsamında İstanbul'da ilk kez "kiralık konut projesi" hayata geçirilecek. Söz konusu kampanyanın detayları daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

6 /7 Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.