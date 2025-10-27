TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası geldi. TOKİ 500 bin sosyal konutları projesi için başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayıp, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL olarak yatırılacak. Peki TOKİ 500 bin sosyal konutları kurada ismi çıkmayanlar başvuru ücretini geri alacak mı?
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje kapsamında İstanbul’da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere yüzde 5, engelli vatandaşlara yüzde 5, emekli vatandaşlara yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, gençlere (18-30 yaş) yüzde 20 kontenjan ayrılacak.
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?
TOKİ sosyal konut başvuruları, 10 Kasım-19 Aralık 2025 alınacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutları kurada ismi çıkmayanlar başvuru ücretini geri alacak mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini alabileceğini açıkladı.
TOKİ sosyal konut başvuruları nereden yapılacak?
TOKİ başvuruları, Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutları ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ kiralık sosyal konut süreci nasıl işleyecek?
İstanbul’da yapılacak 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut üretilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.
Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların; yönetimi, bakımı ve denetimi devlet tarafından sağlanacak.