Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri illerinde yapımı tamamlanan 44 bin 367 konut ve 4 bin 689 iş yeri 19 Haziran'da çekilen kura ile hak sahiplerini buldu. TOKİ kura çekimi canlı olarak AFAD YouTube hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonuçları e-Devlet'in AFAD sayfasından sorgulanabilecek. Peki, TOKİ deprem konutları kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte e-Devlet Haziran 2025 Kahramanmaraş, Adana, Urfa, Hatay, Malatya TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen 44 bin 36 TOKİ konutunun kura çekimi 19 Haziran'da gerçekleştirildi. Deprem sonrası konut ihtiyacını karşılamaya yönelik proje kapsamında yapılan kura çekiminin ayrıntıları AFAD tarafından duyurulmuştu.
TOKİ hangi ilde kaç deprem konutu yapıldı?
AFAD ve TOKİ'nin paylaştığı verilere göre, toplamda 44 bin 367 konut ve 4 bin 689 iş yeri bu kura ile sahiplerine kavuşacak. İşte il il yapılacak teslimatların detayları:
Hatay: 22.239 konut
Malatya: 9.161 konut
Adıyaman: 5.277 konut
Kahramanmaraş: 4.311 konut
Diyarbakır: 2.636 konut
Elazığ: 1.429 konut
Osmaniye: 1.336 konut
Şanlıurfa: 1.263 konut
Gaziantep: 675 konut
Adana: 490 konut
Kilis: 105 konut
Sivas: 85 konut
Kayseri: 49 konut
TOKİ deprem konutu kura çekilişi ne zaman?
TOKİ kura çekilişi, 19 Haziran Perşembe günü saat 14.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleşti.
Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.
AFAD KURA AÇIKLAMASI
AFAD tarafından yapılan açıklamada; "Asrın Felaketinden, Asrın Birlikteliğine…
6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde, dünyanın en büyük ve en hızlı afet sonrası iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman,Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri illerimizde yapımı tamamlanan;
44.367 konut ve
4.689 iş yeri,
19 Haziran 2025 tarihinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan ’ın Teşrifleri ile gerçekleştirilecek olan kura çekimi programında hak sahibi vatandaşlarımızla buluşacak.
Asrın felaketinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, 245.789 konut, 4.838 iş yeri olmak üzere bugüne kadar toplam 250.636 bağımsız bölüm depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak.
Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, #AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinde yer alan #AFAD sayfasından ilan edilecektir.
Yeni yuvalarının, saygıdeğer vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dileriz." denildi.
EN ÇOK TESLİM HATAY'DA
Hatay'da 22 bin 239, Malatya'da 9 bin 161, Adıyaman'da 5 bin 277, Kahramanmaraş'ta 4 bin 311, Diyarbakır'da 2 bin 636, Elazığ'da 1429, Osmaniye'de 1336, Şanlıurfa'da 1263, Gaziantep'te 675, Adana'da 490, Kilis'te 105, Sivas'ta 85 ve Kayseri'de 49 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.
Öte yandan yeni konutların teslimatıyla deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 206 bin 97'si konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636'ya yükselecek.
Deprem bölgesinde 250 bin 636'ya ulaşacak teslim edilen bağımsız bölümün dağılımı şöyle:
Hatay: 60 bin 507 konut, 1152 iş yeri, 6 bin 747 köy evi olmak üzere toplam 68 bin 406
Kahramanmaraş: 26 bin 311 konut, 774 iş yeri, 11 bin 856 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 941
Adıyaman: 28 bin 970 konut, 1723 iş yeri, 5 bin 990 köy evi olmak üzere toplam 36 bin 683
Malatya: 27 bin 541 konut, 1117 iş yeri, 6 bin 828 köy evi olmak üzere toplam 35 bin 486
Gaziantep: 19 bin 447 konut, 52 iş yeri, 3 bin 651 köy evi olmak üzere toplam 23 bin 150
Diyarbakır: 10 bin 56 konut, 500 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 556
Elazığ: 9 bin 381 konut, 882 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 263
Şanlıurfa: 7 bin 467 konut, 10 iş yeri, 1299 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 776
Osmaniye: 7 bin 420 konut, 6 iş yeri, 1247 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 673
Adana: 7 bin 190 konut, 117 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 307
Kilis: 1713 konut, 4 iş yeri, 544 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 261
Kayseri: 9 konut, 40 köy evi olmak üzere toplam 49
Sivas: 85 konut
Böylece asrın felaketinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 250 bin 636 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edilmiş olacak.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 21 bin 114 konut ve 1125 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi. Vatandaşlar TOKİ kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden veya TOKİ'nin resmi internet sitesinden Hatay TOKİ kura çekilişi sonuçlarını sorgulayabilirler.
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA
MURAT KURUM'DAN KURA AÇIKLAMASI
Depremde ağır yıkıma uğrayan ve yeniden ayağa kaldırılan Azerbaycan Mahallesi’nde yapılacak olan törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılacak. Programda kura çekimiyle yapımı tamamlanan 49 bin 56 bağımsız bölümün hak sahipleri belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün anahtar tesliminin yapılacağı Azerbaycan Mahallesi’nde konut bölgesinde yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:
KURUM: GÜNDE 350 KONUT ÜRETİYORUZ
“Geçtiğimiz eylül ayından bu yana teslim ettiğimiz konutlarımızın üzerine tam 150 bin yeni yuva daha ekledik ve 250 bin konut sayısına ulaştık. Şu anda deprem bölgesinde saatte 14, günde 350 konut üreterek tarifi imkânsız bir hızla yolumuza devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü teslim etmiş olacağız. İlk gün verdiğimiz o sözümüzü tutacak; yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Kahramanmaraş özelinde de şu ana kadar 39 bin yeni yuva ve işyerinde hayat başladı. Allah’ın izniyle hızımızı daha da arttırarak 2025 yılı sonuna kadar Maraş’ta 75 bin ev ve işyerimizi teslim edeceğiz.”