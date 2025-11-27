TOKİ Aksaray Ağaçören 2. Etap Gümüştepe Mahallesi 120 / 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan toplam 129 konut için düzenlenen kura süreci tamamlandı. Projede 2+1 tipinde 97 konut ve 3+1 tipinde 32 konut bulunurken, başvuru yapan 122 hak sahibi için “Konut Belirleme Kurası” noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte TOKİ Aksaray sosyal konut kura çekilişi sonuçları ve isim listesi.
