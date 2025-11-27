Yeni Şafak
TOKİ Aksaray kura çekiliş sonuçları açıklandı

10:5027/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
TOKİ Aksaray Ağaçören 2. Etap Gümüştepe Mahallesi 120 / 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan toplam 129 konut için düzenlenen kura süreci tamamlandı. Projede 2+1 tipinde 97 konut ve 3+1 tipinde 32 konut bulunurken, başvuru yapan 122 hak sahibi için “Konut Belirleme Kurası” noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte TOKİ Aksaray sosyal konut kura çekilişi sonuçları ve isim listesi.

Aksaray Ağaçören 2.Etap Gümüştepe Mahallesi 120 / 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında (2+1) 97 adet konut ve (3+1) 32 adet konut olmak üzere toplam 129 adet konut için, başvuruda bulunan 122 adet hak sahibine " Konut Belirleme Kurası" 27 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. İşte Aksaray TOKİ Ağaçören 2.Etap Gümüştepe Mahallesi sosyal konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.


TOKİ Aksaray sosyal konut kurası sonucu isim tam liste için tıklayın

