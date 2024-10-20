TOKİ tarafından düzenlenen arsa satışları, özellikle konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. TOKİ açık artırma arsa satışı ile birçok ilde arsa sahibi olma imkanı bulunmaktadır. Bu satışlarda genellikle cazip ödeme koşulları sunulur. TOKİ arsaları peşinat tutarı ve vade sayısı satışa sunulan arsalara göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle düşük peşinat ve uzun vade seçenekleri bulunmaktadır. TOKİ, muhammen bedeli 13 milyar 549 milyon 165 bin 908 lira olan toplam 302 arsayı satışa çıkarıyor. İşte, TOKİ arsa satışı hakkında tüm detaylar...

1 /7 TOKİ arsa satışı kapsamında, vatandaşlar için uygun fiyatlarla arsa sahibi olma fırsatı sunulmaktadır. TOKİ açık artırma arsa satışı, belirlenen tarihlerde gerçekleşir ve bu tarihler TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulur. Arsalar için belirlenen peşinat tutarı ve vade sayısı, alıcıların ödeme planına göre değişiklik gösterebilir. Genellikle, peşinat ödemesi %25 arasında değişirken, vade süreleri 48 aya kadar uzayabilir. Arsa satışı yapılan iller, açık artırma duyurularında belirtilir ve farklı illerde çeşitli büyüklüklerde arsa seçenekleri sunulur. İşte, TOKİ arsa satışı hakkında tüm detaylar...

2 /7 TOKİ 302 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN? TOKİ arsa satışı 30-31 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek.

3 /7 Arsa satışı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara'da yapılacak. Satışa çevrim içi katılım da mümkün olacak.

4 /7 TOKİ ARSA SATIŞI PEŞİNAT NE KADAR, VADE SAYISI KAÇ AY? TOKİ, arsa alıcılarına yüzde 25 peşin ve 48 ay vade şeklinde bir ödeme planı sunuyor.

5 /7 TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK? Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli,



6 /7 Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya,