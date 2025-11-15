TOKİ AYNI EVDEN 2 KİŞİ BAŞVURABİLİR Mİ? Anne, baba ve çocuklar aynı anda TOKİ'ye başvuru yapabilir mi?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım itibarıyla başladı. Dev projeye yoğun ilgi sürerken, bazı başvuruların geçersiz sayılabileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşlar özellikle “Aynı evden birden fazla kişi başvuru yapabilir mi?” sorusuna yanıt arıyor. Peki eşin veya anne babanın üzerine kayıtlı ev bulunanlar TOKİ’ye başvuruda bulunabilir mi?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin sosyal konut için başvuru süreci 10 Kasım’da start aldı. Türkiye genelinde özellikle İstanbul’dan yoğun ilgi gören projede, bazı başvuruların geçersiz sayılabileceği belirtiliyor. Bu durum, vatandaşların “Aynı evden birden fazla kişi TOKİ’ye başvurabilir mi?” sorusunu gündeme getirdi.
EŞLER (KARI-KOCA) AYRI AYRI TOKİ'YE BAŞVURABİLİR Mİ?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesine aynı haneden bir kişiden fazla başvuru yapılamayacak. Birden fazla başvuru durumunda TOKİ başvuruları geçersiz sayılacak. Yani eşler aynı anda TOKİ'ye başvuru yapamayacak.
TOKİ BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
TOKİ başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.
İLK TESLİMAT MART 2027'DE
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.
Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.
Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.
İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.