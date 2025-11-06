TOKİ başvuru ücreti ne zaman, hangi bankaya yatırılacak? TOKİ 2+1 3+1 başvuru ücretleri ne kadar?

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konut projesi için TOKİ başvuru süreci başlıyor. 10 Kasım itibarıyla başlayacak başvurular öncesinde vatandaşlar, başvuru ücreti ve bankalarla ilgili detayları araştırıyor. İşte 2025 TOKİ sosyal konut başvurularına dair ayrıntılar…
Uygun fiyatlı ev sahibi olma fırsatında geri sayım başladı! TOKİ’nin 81 ilde inşa edeceği 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım’da alınmaya başlanacak. Peki başvuru ücreti ne kadar olacak, ödemeler hangi bankalar aracılığıyla yapılacak?
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2025 TOKİ sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacaktır.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası ve A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.
e-Devlet başvurusunda ödeme yapabilmek için Sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılmalıdır. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur.
KURADA ÇIKMAYANLAR BAŞVURU ÜCRETİNİ GERİ ALABİLECEK Mİ?
Kurada adı çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretini geri alabilecek.