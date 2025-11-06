TOKİ başvuru ücreti ne zaman, hangi bankaya yatırılacak? TOKİ 2+1 3+1 başvuru ücretleri ne kadar?

Uygun fiyatlı ev sahibi olma fırsatında geri sayım başladı! TOKİ’nin 81 ilde inşa edeceği 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım’da alınmaya başlanacak. Peki başvuru ücreti ne kadar olacak, ödemeler hangi bankalar aracılığıyla yapılacak?