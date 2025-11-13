TOKİ başvuru ücreti ne zaman yatırılır? TOKİ başvuru ücreti sms geldikten sonra mı yatırılacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurular devam ederken, başvuru ücretinin nereye ve nasıl yatırılacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar, 5.000 TL tutarındaki TOKİ başvuru ücretini yatırmadan süreci tamamlayamıyor. İşte başvuru ücretine dair merak edilen ayrıntılar.
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru işlemleri e-Devlet ve banka şubeleri üzerinden sürüyor. 5.000 TL’lik başvuru ücretinin hangi bankalara ve nasıl yatırılacağı araştırılıyor. İşte, TOKİ başvuru ücreti ödeme ekranı ve detaylı bilgiler.
TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ, 500 bin konut için yeni başvuru sürecini resmen başlattı. Yoğunluk yaşanmaması için başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınacak. Kimlik numarasına göre takvim uygulaması ise şu şekilde:
10 Kasım: Sonu "0" olanlar
11 Kasım: Sonu "2" olanlar
12 Kasım: Sonu "4" olanlar
13 Kasım: Sonu "6" olanlar
14 Kasım: Sonu "8" olanlar
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI
Vatandaşlar başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden ya da e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Yetkili bankalarda T.C. kimlik ayrımı gözetmeksizin TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınacak.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN, NEREYE YATIRILACAK?
Başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için her adayın 5.000 TL başvuru bedelini yatırması gerekiyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda sistem tarafından adınıza özel bir hesap açılıyor ve IBAN bilgisi SMS ile gönderiliyor.
Bu hesaba EFT, havale veya ATM yoluyla ödeme yapılabiliyor. Açılan hesaba başvuru yapıltıktan sonra 3 gün içerisinde 5.000 TL yatırılması gerekiyor. Süresince ödeme yapılmadığı takdirde başvuru otomatik olarak iptal ediliyor.
5.000 TL ÖDEME ADIMLARI
E-Devlet üzerinden başvuru tamamlandığında, sistem otomatik olarak adınıza özel bir IBAN numarası oluşturur.
Başvuru formundaki tüm bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.
Sistem tarafından verilen IBAN'a EFT, havale veya ATM üzerinden 5.000 TL başvuru ücretini yatırın.
Not: Banka şubeleri üzerinden yapılan başvurularda ödeme, ilgili bankanın şube işlem prosedürlerine göre alınır.
KİMLERDEN BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK?
Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri için başvuru işlemleri herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilecek. Bu gruptaki vatandaşlar başvurularını yalnızca banka şubeleri üzerinden tamamlayabilecek.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLİR?
TOKİ başvurularında yatırılan 5.000 TL, kurada hak sahibi olunmaması halinde eksiksiz şekilde geri ödeniyor. Proje takvimi kapsamında hak sahipliği kuraları 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek. Kurada adı çıkmayan vatandaşların ücret iade işlemleri, çekilişlerin tamamlanmasının ardından bankalar aracılığıyla yapılacak.