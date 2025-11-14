TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME TARİHLERİ: TOKİ başvuru ücreti ne zaman yatırılır? TOKİ başvuru ücreti sms geldikten sonra mı yatırılacak?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN, NEREYE YATIRILACAK?

Başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için her adayın 5.000 TL başvuru bedelini yatırması gerekiyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda sistem tarafından adınıza özel bir hesap açılıyor ve IBAN bilgisi SMS ile gönderiliyor.

Bu hesaba EFT, havale veya ATM yoluyla ödeme yapılabiliyor. Açılan hesaba başvuru yapıltıktan sonra 3 gün içerisinde 5.000 TL yatırılması gerekiyor. Süresince ödeme yapılmadığı takdirde başvuru otomatik olarak iptal ediliyor.