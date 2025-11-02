TOKİ başvuruları için geri sayım: 2025 TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekimi ne zaman, nasıl yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte tüm detaylar

Yüzde 10 peşin, 240 ay vade

TOKİ’nin 2025 sosyal konut projesinde vatandaşlar için uygun ödeme planı oluşturuldu.





1+1 konutlar: 55 m² büyüklüğünde, satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL) ve 240 ay vade ile aylık taksit 6 bin 750 TL.





2+1 konutlar: 65–80 m² aralığında, fiyat 2 milyon 200 bin TL’den başlayacak. Peşinat 220 bin TL, aylık taksit 8 bin 250 TL’den başlayacak.





İstanbul için fiyatlar biraz daha yüksek olacak; 55 m² 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 2+1 konutlar ise 2 milyon 450 bin TL’den satışa sunulacak.















