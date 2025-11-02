TOKİ başvuruları için geri sayım: 2025 TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekimi ne zaman, nasıl yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte tüm detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurduğu TOKİ 500 bin sosyal konut hamlesi, Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor. 81 ilde dar ve orta gelirli vatandaşlar için inşa edilecek 1+1 ve 2+1 sosyal konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade avantajıyla satışa sunulacak. Başvurular e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla yapılabilecek. Gelir ve mülkiyet kriterlerini karşılayan vatandaşlar, kura sonucu belirlenen hak sahipleri arasında yer alabilecek. Projeyle hem yüksek kira fiyatlarının dengelenmesi hem de dar gelirli ailelerin uygun koşullarda ev sahibi olması hedefleniyor. İşte TOKİ 2025 sosyal konut projesinin başvuru şartları, ödeme planı ve illere göre konut dağılımı…
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular için geri sayım başladı. Toki sosyal konut başvuruları 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Proje kapsamında 81 ilde uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. İşte 2025 TOKİ sosyal konut başvuru takvimi, şartları ve ödeme planı…
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olarak duyurulan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, 81 ilde dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan proje kapsamında, yatay mimariye ve geleneksel şehir dokusuna uygun olarak tasarlanan 1+1 ve 2+1 konutlar, uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme koşullarıyla vatandaşlara sunulacak.
Başvurular 10 Kasım’da başlıyor
TOKİ 2025 sosyal konut başvuruları 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.
Hak sahipleri ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek kura ile belirlenecek. Projeye dahil konutların teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
Başvurular e-Devlet ve bankalar üzerinden
Vatandaşlar başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden online olarak yapabilecek. Başvuru sürecinde istenen belgeler ve ücret bilgileri TOKİ’nin resmi internet sitesinde ilan edilecek.
Başvuru şartları neler?
TOKİ tarafından belirlenen kriterlere göre başvuru yapacak vatandaşların:
T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olması,
Başvuru sahibinin, eşi veya çocukları adına kayıtlı konut tapusu bulunmaması,
İstanbul’da aylık hane geliri 145 bin TL’yi, diğer illerde 127 bin TL’yi geçmemesi,
Başvuru yapılacak il veya ilçede en az 1 yıldır ikamet ediyor olması,
gerekiyor.
Şehit aileleri, gazi ve malul vatandaşlar bu gelir şartından muaf tutulacak. Ayrıca emekliler, gençler ve engelliler için özel kontenjanlar ayrılacak.
Yüzde 10 peşin, 240 ay vade
TOKİ’nin 2025 sosyal konut projesinde vatandaşlar için uygun ödeme planı oluşturuldu.
1+1 konutlar: 55 m² büyüklüğünde, satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL) ve 240 ay vade ile aylık taksit 6 bin 750 TL.
2+1 konutlar: 65–80 m² aralığında, fiyat 2 milyon 200 bin TL’den başlayacak. Peşinat 220 bin TL, aylık taksit 8 bin 250 TL’den başlayacak.
İstanbul için fiyatlar biraz daha yüksek olacak; 55 m² 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 2+1 konutlar ise 2 milyon 450 bin TL’den satışa sunulacak.
İstanbul’da kiralık sosyal konut dönemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyle birlikte ilk kez kiralık sosyal konut sisteminin de devreye alınacağını duyurdu.
Sadece İstanbul’da uygulanacak sistemde TOKİ, 15 bin kiralık konutu rayiç bedelin yarı fiyatına 3 yıllık sözleşmelerle kiraya verecek. Bu evlerin bakımı, yönetimi ve yeniden kiralama süreci tamamen devlet kontrolünde olacak.
Hangi illerde kaç konut yapılacak?
İlk etapta konut dağılımı şu şekilde belirlendi:
İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 780, İzmir 21 bin 520, Gaziantep 13 bin 940, Konya 13 bin 670, Şanlıurfa 13 bin 190, Diyarbakır 12 bin 170, Bursa 13 bin 730, Antalya 13 bin 160, Hatay 12 bin 640, Ardahan 540 konut.
Hedef: Ev sahibi Türkiye
“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla duyurulan proje, yüksek kira ve konut fiyatlarının dengelenmesini, şehirlerde barınma krizinin azaltılmasını ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlıyor.
TOKİ’nin öncülüğünde yürütülecek proje, Türkiye genelinde 2 milyonu aşkın kişiyi doğrudan etkileyecek.