TOKİ Diyarbakır 126 sosyal konut projesi: Teslim tarihleri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ tarafından Diyarbakır'ın Eğil ilçesi Dere Mahallesi'nde inşa edilen 126 sosyal konutun yapımı tamamlandı. Diyarbakır'daki sosyal konutların teslim tarihleri de duyuruldu.
2+1 ve 3+1 daire tiplerinden oluşan konutlar, 8-18 Nisan 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.
Diyarbakır Eğil Dere mh. konut projesi, 2+1 nitelikli 78 daire ve 3+1 nitelikli 48 daireden oluşuyor.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.