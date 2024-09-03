TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), İstanbul'da yeni bir konut projesi kapsamında 27 bin 563 yeni konutun inşa edileceğini duyurdu. Bu projeler, İstanbul'un farklı ilçelerinde hayata geçirilecek ve geniş bir yelpazede vatandaşlara sunulacak. İşte TOKİ'nin İstanbul'daki bu dev konut projesinin gerçekleştirileceği ilçeler:
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), İstanbul’da hayata geçireceği yeni konut projeleri ile kentsel dönüşüm ve sosyal konut hamlesini hızlandırıyor. İstanbul genelinde planlanan bu büyük projeyle, toplamda 27 bin 563 yeni konut inşa edilecek. Peki, bu dev projeler hangi ilçelerde gerçekleşecek?
TOKİ Konut Projeleri Hangi İlçelerde?
TOKİ’nin İstanbul’daki yeni konut projeleri, şehrin farklı bölgelerinde yer alacak ve bu projelerle özellikle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’da dev kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiriyor.
Şehrin çeşitli bölgelerinde inşa edilecek toplam 27 bin 563 konut, İstanbul’un daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. İşte bu projelerin yer alacağı bazı ilçeler:
TOKİ’nin yürüttüğü bu büyük kentsel dönüşüm projesi kapsamında, şu ana kadar 14 bin 932 konut hak sahiplerine teslim edildi. Halen 12 bin 631 konutun dönüşüm projeleri üzerinde çalışmalar sürerken, 5 bin 155 konutun inşası ise hız kesmeden devam ediyor. Bu projeler sayesinde İstanbul, depreme dayanıklı ve sağlam yapılarla donatılarak güvenli bir geleceğe hazırlanıyor.
Gaziosmanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 165 konutun inşası tamamlandı. Aynı bölgede 2 bin 747 konutun inşaatı ise devam ediyor.
Bağlarbaşı, Sarıgöl ve Yıldıztabya mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yeni ve güvenli konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kartal Orhantepe Mahallesi’nde ise çöken Yeşilyurt Apartmanı’nın yerine yenilenen yapılar, bölge sakinlerine daha güvenli yaşam alanları sunuyor.
Esenler ilçesinde, yaklaşık 50 bin konutluk dev bir proje hayata geçiriliyor. Az katlı yatay mimari ve akıllı şehir planlamasıyla tasarlanan bu yeni yerleşim alanı, 8.5 milyon metrekarelik rezerv alan üzerinde etaplar halinde inşa ediliyor. Esenler Oruçreis Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 262 konut hak sahiplerine teslim edilirken, 2 bin 258 konutun inşaatı ise devam ediyor.
Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde 281, Güngören Gençosman Mahallesi’nde ise 300 konutluk dönüşüm projeleri hızla devam ediyor. Ayrıca Bağcılar, Beyoğlu ve Küçükçekmece gibi ilçelerde de binlerce konut inşa edilerek vatandaşlara teslim edilmek üzere hazırlanıyor. TOKİ, İstanbul genelinde sürdürdüğü bu projelerle, kentin dört bir yanında depreme dayanıklı ve modern konutlar inşa ederek vatandaşların güvenliğini sağlıyor.
TOKİ Projeleri ile Yeni Bir Yaşam
TOKİ'nin bu dev konut projesi, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Projelerin detayları, başvuru koşulları ve inşaat süreci ile ilgili bilgilerin önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hayata geçirilecek bu konut projeleri, kentin konut ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacak.
TOKİ’nin İstanbul’da gerçekleştireceği bu dev konut projeleri, modern mimari anlayışla inşa edilecek ve sosyal donatılarla desteklenecek.
Çocuk oyun alanları, parklar, spor alanları ve alışveriş merkezleri gibi sosyal yaşam alanları da bu projelerin bir parçası olacak. Bu sayede İstanbul’da hem yaşam kalitesi artacak hem de şehirdeki konut ihtiyacı karşılanmış olacak.
TOKİ Başvuruları Ne Zaman?
TOKİ projelerine başvuru süreci ve şartları hakkında detaylı bilgiye TOKİ’nin resmi internet sitesinden ulaşılabilir. Başvuru tarihleri, projelerin duyurusu ile birlikte açıklanacaktır.
İstanbul’da hayata geçirilecek bu yeni konut projeleri ile ilgili güncel bilgiler ve başvuru sürecine dair detaylar için bizi takip etmeye devam edin.