TOKİ konut inşaatları ne zaman başlayacak?

Bu kampanya ile hiç ev sahibi olmamış vatandaşların ev sahibi olmasını hedeflediklerini kaydeden Bakan Kurum, "Tüm başvurularımızı da bu hedefe göre belirlemiş olduk. İnşallah bu kampanyayla enflasyonun üstünde seyreden o haksız kira fiyatları düşecek ve milletimize rahat bir nefes aldıracağız. Burada da elimizi çabuk tutacak ve başvurularımızı alır almaz ilk kazmamızı vuracağız. Kura çekimini Aralık 2025 yılında ve ilk temellerimizi de yine hızlı bir şekilde atmak suretiyle teslimlerimizi de 2027 yılının mart ayı itibariyle başlatmış olacağız" diye konuştu.







