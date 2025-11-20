TOKİ kura çekimi ne zaman? Hak sahipleri nasıl belirlenecek? 500 bin sosyal konut kura çekilişi için geri sayım başladı! İşte takvim

Dar gelirli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ederken, bir yandan da gözler büyük kura sürecine çevrilmiş durumda. Hak sahiplerinin belirleneceği aşamanın tüm detayları netleşirken, hangi illerde kimin ev sahibi olacağına ilişkin süreç adım adım işlemeye başlayacak. Projede hem kura sonuçları hem de konutların dağıtım aşaması için kritik döneme girildiği belirtiliyor. Peki Toki 500 bin sosyal konut için kura çekimi ne zaman yapılacak? Hak sahipleri ne zaman belirlenecek? İşte TOKİ kura çekilişi takvimi ve tüm detaylar..

1 /9 Türkiye’nin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olan TOKİ’nin 500 bin konutluk dev projesinde başvuruların sonuna yaklaşılırken, gözler artık kura tarihlerine çevrildi. Dar gelirli vatandaşlara uygun geri ödeme imkanlarıyla ev sahibi olma fırsatı sunan projede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından paylaşılan takvim kamuoyuna duyuruldu. Buna göre hak sahipliği belirleme kuraları 29 Aralık 2025’te başlayacak ve 27 Şubat 2026’ya kadar devam edecek.



2 /9 Başvurularda sona doğru Proje kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık 2025, banka şubeleri üzerinden ise 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanıyor.

Başvurular ilk etapta TCKN’nin son hanesine göre alınmış, ardından 15 Kasım’dan itibaren tüm vatandaşlara açılmıştı. Türkiye genelinde geniş yankı uyandıran projeye yüz binlerce kişinin başvuru yaptığı belirtilirken, yoğun ilgi başvuruların son haftasında da devam ediyor.

3 /9 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman? TOKİ’nin yayınladığı resmî kura takvimi, projeyi yakından takip eden vatandaşlar için belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Her il için ayrı ayrı yapılacak kuralar, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve canlı yayınlarla kamuoyuna açık olacak. 29 Aralık 2025’te başlayacak süreç, yaklaşık iki ay boyunca devam ederek 27 Şubat 2026’da tamamlanacak. Bu aşamada konut almaya hak kazanacak vatandaşların isimleri netleşmiş olacak.

4 /9 Konut belirleme süreci Şubat 2026’da tamamlanacak

Hak sahipliği sürecinin ardından ikinci aşama olan konut belirleme kuraları Şubat 2026 boyunca yapılacak. Bu bölümde vatandaşlar, hangi blokta ve hangi dairede ikamet edeceklerini öğrenmiş olacak. Böylece başvuru sürecinden konut seçimine kadar uzanan kritik yolculuk tamamlanmış olacak.



5 /9 Projelerde ihale hazırlıkları tam gaz devam ediyor

TOKİ, projeye dahil olan şehirlerde ihale hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Kurum, Kasım 2025 itibarıyla birçok ilde projeleri ihale aşamasına taşımayı planlıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak yürütülecek inşaat süreçlerinin, yıl bitmeden büyük ölçüde planlara bağlanması hedefleniyor. Bu sayede 500 bin sosyal konut hamlesinin sahadaki ilerlemesi de hız kazanacak.

6 /9 Sözleşmeler Şubat 2026’da imzalanacak

Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar, satış sözleşmelerini Şubat 2026 itibarıyla ilgili bankalar ve TOKİ birimleri üzerinden imzalayacak. Bu aşamadan sonra ödeme planları, teslim tarihlerine ilişkin süreçler ve tapu işlemleri netleşecek. Sözleşme imzalamayanların hakları ise belirlenen kurallar çerçevesinde devre bırakılacak.

7 /9 İlk konut teslimleri 2027’de yapılacak

TOKİ’nin resmi planına göre projedeki ilk konut teslimleri Mart 2027’de başlayacak. Daha küçük çaplı projelerde teslimlerin daha erken tamamlanabileceği ifade edilirken, İstanbul, Ankara, İzmir gibi nüfusu yoğun şehirlerde teslimlerin kademeli şekilde yapılması bekleniyor. TOKİ yetkilileri, teslim takvimlerinin proje ilerlemesine göre güncelleneceğini belirtiyor.

8 /9 Başvuru ücretleri eksiksiz iade edilecek

Projeye başvuru yapan ancak kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların, yatırdıkları 5.000 TL başvuru bedeli kendilerine eksiksiz şekilde iade edilecek. Bu süreç, kura ilanının hemen ardından otomatik olarak işletilecek ve vatandaşların herhangi bir ek işlem yapmasına gerek kalmayacak.