TOKİ kuradan müstakil arsa çıkan bazı vatandaşlar, sonradan ev alma imkanı bulmaları halinde, arsa haklarının iptal olup olmayacağını merak ediyor. Bu durum, birtakım şartlara bağlı olarak değerlendirilmektedir. Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ'den ev alabilirler mi?
Arsa bize çıktıktan sonra bu süreçte ev aldık bu durumda arsa iptal olur mu, bu konuda kesin bilgi sahibi olan var mı? sorusu TOKİ tarafından arsa hakkı sahibi olanlarca merak konusu.
TOKİ hem ev hem arsa çıkarsa ne yapmalı?
TOKİ'den yapılan açıklamaya göre TOKİ konut projesine başvuru yapanlar arsa projesine de başvuru yapabilir. Ancak kura sonucu asil kazanan olarak hem konut hem arsa çıkarsa, başvuru sahibi konut ve arsa arasından bir tercih yapmalıdır.
TOKİ'den yapılan açıklamaya göre TOKİ konut projesine başvuru yapanlar arsa projesine de başvuru yapabilir. Ancak kura sonucu asil kazanan olarak hem konut hem arsa çıkarsa, başvuru sahibi konut ve arsa arasından bir tercih yapmalıdır. Konu hakkında TOKİ duyurusu şu şekildedir:
İLK EVİM PROJESİ kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İLK EVİM ARSA projesine de başvuruda bulunabilirler.
Ancak hem İLK EVİM PROJESİ hem de İLK EVİM ARSA projesi Noter kurası sonucunda asil olmaya hak kazanmaları halinde; bu hak sahipleri İLK EVİM PROJESİ ile İLK EVİM ARSA projesinden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılırlar.
Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ'den ev alabilirler mi?
Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekmektedir (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.
Evi olan arsaya başvurabilir mi?
Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin ve ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekmektedir. İş yeri olan kimseler arsaya başvurabilir.
TOKİ arsalara evler ne zamana kadar yapılacak, ev yapım süresi nedir?
Müstakil arsalar üzerine, arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
Müşterek arsa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.