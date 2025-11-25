TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte 500 bin sosyal konut TOKİ kurası çekiliş tarihi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ eliyle 81 ilde toplam 500 bin konut inşa edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. Proje, evi olmayan dar gelirli vatandaşlar, emekliler, gençler, şehit ve gazi yakınları için uygulanacak. Peki 500 bin TOKİ sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? İşte TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihi.