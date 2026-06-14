TOKİ kurasız konut nasıl alınacak? TOKİ kurasız konutlar ilk başvuruna mı çıkacak konutları nasıl verilecek, teslimler ne zaman başlayacak?

TOKİ’nin resmi duyurusuna göre satışlar 15 Haziran–17 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kura çekilmeyecek; konutlar başvuru önceliğine göre Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden satılacak. Bu nedenle erken başvuru avantaj sağlayacak. TOKİ kurasız 20 bin konut açık satış kampanyası başvuru şartları ile ödeme planı netleşti. Peki TOKİ kurasız konut nasıl alınacak, 20 bin açık satış konutları nasıl verilecek, teslimler ne zaman başlayacak? İşte detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun "açık satış" yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacağını açıkladı. Bakan Kurum, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2,1 milyondan, başlayan 18 bin lira, taksitli seçeneklerimiz var.” dedi.
TOKİ kurasız 20 bin konut açık satış kampanyası nasıl olacak? Peşinat-taksitleri ödeme planı
Bakan Murat Kurum, TOKİ kurasız 20 bin konut açık satış kampanyasında ödeme planına iliştin, “3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50, peşinatım var diyebilirsiniz; ona da yüzde 8 indirim yapıyoruz. ‘Yüzde 50 yok, yüzde 25 var, yüzde 25'ini bir yıl sonra ödeyeyim’ diyen vatandaşımıza da işte yine aynı şekilde 60 ay vade seçeneği sunuyoruz. Yani yeni, sağlam, sosyal altyapısı, olan binalara baktığınızda neredeyse aslında, kiraya yakın bir fiyatla vatandaşımız burada oturabilecek. Yani vatandaş 1-1,5 milyon lira tasarrufu olan bir vatandaşımız, kira öder gibi buradan Ankara'dan, Konya'dan ev alabiliyor.” ifadelerini kullandı.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?
15 Haziran ve 17 Temmuz arasında satış yapılacak. Halk Bankası ve Ziraat Bankası konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve TOKİ web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacak.
TOKİ 20 bin kurasız açık konut satışı kampanyasından kimler faydalanabilecek?
18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?
Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli olmayacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ikametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?
İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyasında gelir koşulu var mı?
Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışında evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?
Vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek.
İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak.
Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek. Bu alternatiflerinden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası konut teslimleri ne zaman yapılacak?
Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi büyüklükte konutlar olacak?
2+1 ve 3+1 satışa sunulacak. İstenilen konut tipi seçilebilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi il ve ilçede kaç konut satışa çıkarılacak?
Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti. Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı olan il ve ilçeler için tıklayın