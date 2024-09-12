TOKİ Malatya merkez 250 bin sosyal konut kura belirleme sonuçları belli oluyor. Yatay mimari olarak yapılan 2+1 ve 3+1 konutların yerleri noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belirlenecek. Kura sonrası Yeşilyurt İkizce Mahallesi ve Battalgazi Bahçebaşı Mahallesi kura çekiliş sonuçları isim listesi canlı yayınla netleşmiş olacak. İşte TOKİ Malatya sosyal konu 2+1, 3+1 konut belirleme kurası sonuçları tam listesi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Malatya İli Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 1775 Konut Projesinde 3 oda 1 salon nitelikli 304 konut ve Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 513 Konut Projesinde 2 oda 1 salon nitelikli 12 adet, 3 oda 1 salon nitelikli 6 adet olmak üzere toplam 322 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası 13 Eylül 2024 Cuma günü saat 11:00'da çekilecek. Kura sonuçları TOKİ YouTube hesabından canlı yayın ile yapılacaktır.
TOKİ Malatya Yeşilyurt, Battalgazi konut belirleme kura çekilişi CANLI İZLE
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 23 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında İkizce Mallesi 1775 Konut Projesi için T.Halk Bankası A.Ş. Çevreyolu Şubesi’nde, Battalgazi Bahçebaşı Mahallesi 513 Konut Projesi için Malatya Şubesi’nde imzalanacaktır.
Söz konusu projede çekilen kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Malatya Merkez 1180 / 250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 1.ETAP 1775 KONUT FİYATLARI