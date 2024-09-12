Malatya'da yaşanan büyük depremin ardından mağdur olan vatandaşlar için büyük bir umut olan Malatya deprem konut kurası, yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor. AFAD Malatya deprem konutları projesi kapsamında yapılan kura çekimiyle, depremzedeler için hazırlanan konutlara kimlerin hak sahibi olacağı belirleniyor. Bu kapsamda Malatya deprem konutları hak sahipliği kura sonuçları isim listesi merak konusu. İşte AFAD hak sahipliği Malatya konut kura çekilişi canlı izle linki.

1 / 3 Malatya'da yaşanan büyük depremin ardından bugün gerçekleşecek Malatya deprem konut kurası sonrası hak sahibi vatandaşlar kalıcı depreme konutlarına kavuşacak. Açıklama Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından yapıldı. AFAD hak sahipliği Malatya konut kura çekilişi canlı izlenebilecek.

2 / 3 Depremden etkilenen; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 yeni konutun kura ile hak sahiplerine verileceği belirtildi. Bugüne kadar teslim edilen 76 bin 442 konut ile birlikte toplam 101 bin 254 afet konutu hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.