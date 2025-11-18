TOKİ projesi için başvurular 10 Kasım itibariyle başladı. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. TOKİ projesinde 20 yıllık ödeme planı ve peşinat tutarı belli oldu. TOKİ evleri hak sahiplerine yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek. TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır. Peki TOKİ peşinatı ne kadar yatırılacak?
81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi"nin başvuru süreci devam ediyor. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.
TOKİ PEŞİNATLARI NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?
Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir.
TOKİ PEŞİNAT VE AYLIK ÖDEME PLANI
Anadolu illerinde inşa edilecek TOKİ konutları ödeme planı açıklandı. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak.
İstanbul için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.