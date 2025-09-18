Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un müjdesini verdiği yeni TOKİ sosyal konut projesi, tüm Türkiye'de merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıklaması beklenen proje, 81 ilde hayata geçirilecek. Özellikle gençler ve en az üç çocuğu olan ailelere pozitif ayrımcılık yapacak olmasıyla dikkat çeken bu kampanya, geniş bir kitleyi hedefliyor. Proje kapsamında yapılacak konutlara başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları gibi detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayla netleşecek. Bu açıklamayla birlikte, uzun zamandır beklenen sosyal konut seferberliğinin resmi başlangıç tarihi de belli olacak. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman, başladı mı, hangi illerde yapılacak?