Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni TOKİ sosyal konut hamlesi için müjdeyi paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı proje ile 81 ilde geniş kapsamlı bir sosyal konut seferberliği başlatılacak. Kampanya kapsamında gençlere özel fırsatlar sunulurken, en az 3 çocuk sahibi ailelere de ayrıcalıklı avantajlar sağlanacak. Peki, TOKİ konut başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvuracak, şartlar neler olacak? İşte TOKİ sosyal konut projesi son dakika açıklamaları.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un müjdesini verdiği yeni TOKİ sosyal konut projesi, tüm Türkiye'de merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıklaması beklenen proje, 81 ilde hayata geçirilecek. Özellikle gençler ve en az üç çocuğu olan ailelere pozitif ayrımcılık yapacak olmasıyla dikkat çeken bu kampanya, geniş bir kitleyi hedefliyor. Proje kapsamında yapılacak konutlara başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları gibi detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayla netleşecek. Bu açıklamayla birlikte, uzun zamandır beklenen sosyal konut seferberliğinin resmi başlangıç tarihi de belli olacak. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman, başladı mı, hangi illerde yapılacak?
TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihaleleri 2025 Haziran itibarıyla sona ermişti. Haziran ayında tamamlanan ihale süreci sonrası gözler TOKİ başvuru tarihlerine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum müjdeyi verdi. Yeni konut projesi geliyor. İşte TOKİ sosyal konut projesi detayları.
TOKİ yeni konut projesi var mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon’da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programında yaptığı konuşmada, “Bugüne kadar 1 milyon 704 bin sosyal konutu 23 yıllık süreçte ülkemize, milletimize kazandırdık. Bu projelerle birlikte, TOKİ Başkanlığımızla yaptığımız inşa faaliyetleriyle birlikte 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık.
Şu anda ülke geneline 280 bin sosyal konutun inşası devam etmektedir. Hep birlikte yürüyeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni projelerle, yeni eserlerimizle Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz” dedi.
TOKİ yeni sosyal konut kampanyası başvurusu ne zaman başlayacak, TOKİ konutları nerede hangi illerde yapılacak?
Bakan Kurum, önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 81 ilde hayata geçirilecek yeni sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacağını hatırlatarak, “Bu kampanyada gençlerimize, en az 3 çocuğu olan ailelerimize avantajlar sağlayacağız.
Tabii Trabzon'umuzda da kira fiyatlarının düşmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi amacıyla da kampanya kapsamında yeni sosyal konutları hem merkezde hem de ihtiyaç duyulan ilçelerde yapıyor olacağız” dedi.
Yeni TOKİ sosyal konut projesi için başvurular daha önceki kampanyalarda olduğu gibi e Devlet üzerinden başvuru yapılacak. TOKİ konut başvuru tarihleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran ayı itibarıyla tamamladı.
Başvuru şartları ve diğer detaylar, son sonraki süreçte belli olacak. Bakanlık yada TOKi tarafından henüz TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru takvimi yayınlanmadı.
TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi. Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz. Peki TOKİ sosyal konutlar hangi illerde yapılacak?
TOKİ KONUTLARI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.
İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.
Diğer büyükşehirlerde ihalesine çıkılan konut sayıları şöyle:
EN FAZLA KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.
İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.
Diğer büyükşehirlerde ihalesine çıkılan konut sayıları şöyle:
"Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799; Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682; Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339; Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305; Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300; Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349; Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394; Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300; Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334; Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde 1476; Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40; Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915; Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3; Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678; Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318; Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989; Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1900."